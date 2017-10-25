محمد قهرمانی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه هایی که در حوزه سینما دنبال می کند، گفت: بعد از ساخت فیلم سینمایی «گیرنده» به کارگردانی مهرداد غفارزاده دیگر فعالیت سینمایی نداشته ام که دلیل آن این است که آثار سینمایی که تولید می کنم متفاوت از تولیدات گیشه ای هستند و بیشتر سعی می کنم در حوزه استراتژیک دست به تولید بزنم که از آن جمله می توان به «فرشتگان قصاب» اشاره کرد.

این تهیه‌کننده سینما اشاره کرد: چند فیلمنامه در دست دارم که اجرایی کردن آنها نیاز به بودجه مناسب دارد ولی متاسفانه در حال حاضر چنین بودجه ای وجود ندارد.

وی اعلام کرد: فیلم سینمایی «گام های شیدایی» به کارگردانی حمید بهمنی نیز از دیگر پروژه هایی بود که به تولید رسید و متاسفانه نمی دانم حمید بهمنی و مجتبی امینی در موسسه شهید آوینی چه تصمیمی برای آن گرفتند و چرا اکران و یا توزیع خانگی آن را پیگیری نکردند.

قهرمانی با تاکید بر اینکه دغدغه زیادی برای ساخت فیلم درباره مساله ظهور و امام زمان (عج) دارد، توضیح داد: در این زمینه یک کار پژوهشی با همکاری سهیل سلیمی آغاز کردیم و در نهایت یک طرح به مرکز مهدویت حوزه علمیه قم ارائه کردیم تا به عنوان متولی پای کار بیایند. در جلساتی که با کارشناسان این مرکز برگزار کردیم و طرح را خواندند نسبت به آن ملاحظاتی داشتند که ما نیز آن را اعمال کردیم. ما می خواستیم این مرکز از ما حمایت غیرمادی کند و برای ساخت این پروژه از نهادهای دیگر مطالبه داشته باشد که متاسفانه در این زمینه هیچ خبری به ما داده نشد، در ادامه این طرح به بنیاد مهدویت ارایه شد و جلساتی نیز با آنها داشتیم که در نهایت پیگیری های ما به نتیجه نرسید.

تهیه کننده «فرشتگان قصاب» افزود: علاوه بر آن، سه فیلمنامه به موسسه اوج ارسال کردم و یک جلسه نیز با احسان محمدحسنی برگزار کردم. آنها نیز از این پروژه ها خوششان آمد که در این میان یک انیمیشن رئال درباره لانه جاسوسی بود. متاسفانه این موسسه نیز در نهایت به ما اعلام کرد که این طرح ها تایید نشده است.

وی تاکید کرد: اواخر سال ۹۳ به دیدن علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی رفتیم و یک فیلمنامه درباره تکفیری ها ارائه کردم که باز هم همان اتفاق های سابق رخ داد و جسته و گریخته گفتند این بنیاد پیش از این از تولید «گام های شیدایی» حمایت کرده است و نمی شود ۲ کار از یک تهیه کننده را حمایت کنند.

تهیه کننده فیلم سینمایی «گیرنده» بیان کرد: ۲ کار نیز به حوزه هنری ارائه داده ام که یکی از آنها درباره «جیکاک» افسر انگلیسی بود که ۱۰ سال در بین ایل بختیاری زندگی کرده و خود را به کری و لالی زده بود و زبان بختیاری یاد گرفته و بعد از ۱۰ سال اعلام می کند که نظرکرده حضرت علی (ع) است و مردم نسبت به او علاقمند شدند. وی در نهایت مسئول اکتشاف نفت مسجد سلیمان می شود. این پروژه کاملا مبتنی بر واقعیت است، در نهایت این پروژه از سوی حوزه هنری تایید نشد و ما آن را به صدا و سیما ارائه کردیم که این سازمان هم نگران برخورد ایل بختیاری بود و فیلمنامه را رد کرد.

وی توضیح داد: تمام اینها نشان می دهد که من طی سال های گذشته بیکار نبوده ام، اما آتش به اختیار در سینما نیازمند بودجه است. من به تنهایی نمی توانم چنین پروژه هایی را بسازم و سرمایه گذاران نیز به دنبال بازگشت سرمایه خود هستند. در حالی که حمایت از ساخت چنین فیلم هایی، حمایت از پروژه فرهنگی است.

قهرمانی در پایان گفت: به تازگی نیز یک فیلمنامه با نام «تباهی» نوشته آقای رحیم زاده را با موضوع منافقان برای دریافت پروانه ساخت ارائه کرده ایم که نمی دانم این پروژه نیز به چه نتیجه ای می رسد.