به گزارش خبرگزاری مهر، خامس رودریگس، ستاره کلمبیایی در تابستان به عنوان بزرگ‎ترین خرید تیم فوتبال بایرن مونیخ و از رئال مادرید به این تیم ملحق شد. اما با رفتن کارلو آنچلوتی و روی کار آمدن یوپ هاینکس هم نتوانسته تاثیری روی عملکرد او داشته باشد و در واقع تا به حال انتظاری ژرمن‌ها از او داشتند برآورده نشده است.

در دیدار بایرن مونیخ مقابل هامبورگ که بایرن موفق شد به برتری برسد، خامس بین دو نیمه تعویض شد. او که در بازی مقابل سلتیک در لیگ قهرمانان روی نیمکت نشسته بود، در این بازی در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته بود، اما عمر بازی کردنش ۴۵ دقیقه بیشتر نبود و توماس مولر در ترکیب تیم جانشینش شد.

در ۴۵ دقیقه حضور در تیم، خامس ۴۰ بار لمس توپ داشت، از ۳۱ پاسی که داد ۲۲ پاس سالم بود و ۴ ارسال به داخل محوطه جریمه داشت. این آمار نشان می‌دهد که عملکرد او ضعیف بوده و بدتر این که او حتی یک شوت هم به سمت دروازه نزد و حتی یک بار هم در محوطه جریمه حریف لمس توپ نداشت.