خیلی از ورزشکاران قلیان می کشند/ زندگی افراد به خودشان مربوط است

هاشم بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دربی هشتاد و پنجم که پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، افزود: این دیدار همیشه از حساسیت بالایی برخوردار است. شرایط دو تیم برای این بازی متفاوت است. استقلال با آمدن شفر و تغییراتی که در تیم صورت گرفته جان تازه ای گرفته و فکر می کنم می تواند نتیجه خوبی را بدست بیاورد.

وی تاکید کرد: با توجه به نبود چند بازیکن پرسپولیس برای این دیدار، کار کمی برای برانکو سخت شده البته او مربی با تجربه ای است و نمی خواهد همانند سال گذشته بازنده این دیدار حساس باشد.

هافبک نفت تهران در ادامه خاطرنشان کرد: البته این دیدار با تمام بازیها متفاوت است و هیچ وقت نمی توانیم بگوییم چون تیم قوی تر است پس برنده بازی خواهد شد. مسائل روحی – روانی در این دیدار بر کارهای فنی برتری دارد و هر تیمی که از لحاظ روحی آمادگی بهتری داشته باشد می تواند موفق شود.

بیگ زاده در خصوص عملکرد شفر هم گفت: او مربی با تجربه، کهنه کار و با هوشی است و با اینکه زمان زیادی از حضورش در استقلال نمی گذرد اما ارتباط خوبی با بازیکنان برقرار کرده و توانسته کارهای فنی را که مد نظرش است بازیکنان برایش در زمین اجرا کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: شرایط بازیکنان از لحاظ جسمانی تقریبا مشابه است اما فکر میکنم از لحاظ فنی، بازیکنان استقلال نفر به نفر بهتر از پرسپولیس باشند و می توانند از همین مسئله استفاده کرده و بازی را به نفع خود به پایان برسانند.

هافبک نفت تهران که خودش سابقه چند دربی را دارد در خصوص نتیجه این دیدار نیز گفت : تجربه خوبی از دربی دارم و یکی از خاطرات خوبم برد یک بر صفر پرسپولیس در زمان حضور قلعه نویی بود و امیدوارم استقلال بتواند در پایان نتیجه را به نفع خود به پایان برساند.

وی در پاسخ به این پرسش که دو بازیکن سرخابی به خاطر کشیدن قلیان تا اطلاع ثانوی حق بازی ندارند، خاطرنشان کرد: مگر تنها فوتبالیست ها قلیان می کشند. خیلی از ورزشکاران دیگر ما هم از قلیان استفاده می کنند و نمی توان تنها فوتبالیست ها را بابت این مسئله محکوم و محروم کرد. زندگی شخصی افراد به خودشان مربوط است و نباید در مسائل خصوصی زندگی مردم دخالت کنیم.

بیگ زاده در مورد شکایتش از استقلال هم گفت: متاسفانه چندین بار به باشگاه رفتم و از مسئولان این تیم خواستم دوستانه قضیه را حل کنند حتی پیشنهاد دادم از ۹۰۰ میلیونی که طلبکار هستم نیمی از آن را می بخشم و مابقی را به من پرداخت کنید اما هیچ کس توجهی به حرف من نکرد و من هم مجبور شدم از طریق وکیلم شکایت کرده تا بتوانم مطالباتم را دریافت کنم.

هافبک نفت تهران در خصوص وضعیت تیم خودش هم افزود: شرایط نفت خوب نیست. هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم می بینیم مدیرعامل عوض شده، بازیکنان تنها ۱۰ درصد از مطالباتشان را دریافت کرده اند و من امیدوارم هر چه زودتر مسئولان نفت این مشکلات را برطرف کرده تا بتوانیم با آرامش لیگ را ادامه دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر همه چیز در نفت سر جایش باشد مطمئن باشید بازیکنان همانطور که تا امروز با تعصب بازی کرده اند ادامه خواهند داد تا نفت بتواند به جایگاه واقعی اش در لیگ هفدهم برسد.