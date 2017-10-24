گسترش خدمات اسنپ در دیگر شهرها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، براین اساس از امروز مشهد دومین شهری است که میزبان سرویسهای دیگر اسنپ خواهد بود. کاربران میتوانند با استفاده از سرویس اسنپباکس بسته و مرسولات خود را در شهر جابهجا کنند.
اسنپباکس از روز گذشته فعالیت خود را در مشهد آغاز کرد و کاربران میتوانند با استفاده از اپلیکیشن اسنپ خود اقدام به استفاده از این سرویس کنند. برای استفاده، تنها کافی است مبدا و مقصد روی اپلیکیشن اسنپ مشخص باشد و پس از آن سرویس اسنپباکس انتخاب شود. بعد از انتخاب سرویس، هزینه ارسال روی صفحه نقش میبندد و گزینه «ورود جزئیات» نمایان میشود. با وارد کردن نام و شماره تحویلگیرنده و آدرس دقیق، شخص فرستنده میتواند بسته را ارسال کند. همچنین در سرویس اسنپباکس فرستنده میتواند پرداخت هزینه را به شخص تحویلگیرنده محول کند.
بر اساس اعلام اسنپ، استفاده از اسنپباکس هزینه کمتری به نسبت پیکهای موتوری سنتی و حتی سایر روشهای آنلاین حملونقل دارد. به علاوه اینکه برند اسنپ به دلیل برخورداری از جایگاه خوب در میان مردم میتواند به سرعت فضایی به وجود آورد که کاربران جذب این برند شوند و سرویسی همیشهدردسترس و مقرونبهصرفه ارائه کند.
با توجه به اقدام جدید اسنپ و راهاندازی سرویس اسنپباکس در شهر مشهد، به نظر میرسد به زودی شاهد گسترش سایر سرویسهای اسنپ در شهرهای تحت پوشش این سامانه خواهیم بود. اسنپ اکنون در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، قم و تبریز فعالیت میکند و به شهروندان این شهرها خدمات ارائه میدهد.
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