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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳

وزیر ارتباطات:

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی ۱۳ آبان رونمایی می شود

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی ۱۳ آبان رونمایی می شود

وزیر ارتباطات از رونمایی از سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی در روز ۱۳ آبان و همزمان با روز دانش آموز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات برای مراقبت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به عنوان نخستین اولویت برنامه های این وزارتخانه در دولت دوازدهم اظهار داشت: مطابق با وعده ای که دادیم پیش نویس سند مراقبت و صیانت از کودکان و نوجوانان آماده شده است و در روز ۱۳ آبان ماه همزمان با روز دانش آموز منتشر می شود.

وی با تاکید براینکه در این سند، طرح ویژه ای درخصوص کودک و فضای مجازی تدوین شده است، اضافه کرد: علاوه بر موضوع لزوم کنترل کودکان توسط والدین در فضای مجازی، تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در این فضا نیز در این سند، مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات با اشاره به آخرین بررسی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات درخصوص وضعیت استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: مطابق با بررسی های صورت گرفته، ۳ سند به پشتوانه فعالیت کودکان در فضای مجازی و نیز گزارش بررسی مطالعات بین المللی در این خصوص را در اختیار افکار عمومی قرار می دهیم.

جهرمی با بیان اینکه پیش نویس سند صیانت از کودکان در فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه خواهد شد، گفت: این طرح را روز ۱۳ آبان ماه به مردم ارائه خواهیم داد.

کد مطلب 4123231

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