گفتگوی صالحی و نجفی درباره شهر آفتاب/ خواهان ۱۰ سالن دیگر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه پیش سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین نشست خبری خود، با اشاره به کمبودها و نواقص مجموعه شهر آفتاب برای میزبانی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، یک ماه به این مجموعه و شهرداری تهران مهلت داد تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند وگرنه «این وزارتخانه تصمیم لازم و مناسب را برای خود درباره مکان جدید نمایشگاه کتاب تهران اتخاذ خواهد کرد».

وی گفته بود: «نمایشگاه کتاب در سال اولش در شهر آفتاب، کمبودهایی داشت اما امسال با گذشت یکسال از شروع فعالیت مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، شاهد بودیم که شرایط زیرساختی در این مجموعه مناسب نبود که این مسئله هم در ایام نمایشگاه کتاب به مسئولان شهر آفتاب منتقل شد. اواخر شهریورماه جلسه‌ای را با مسئولان مجموعه شهر آفتاب داشتیم و گفتیم که اگر تا پایان مهرماه، اتفاقات مشخص و مثبتی برای زیرساخت‌های شهر آفتاب نیفتد، حتما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این نمایشگاه در این مکان تجدیدنظر خواهد کرد».

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «قرار بود ۱۰ سالن دیگر علاوه بر سالن های موجود در شهر آفتاب ساخته شود که قول هایی هم در این زمینه داده شده و گفته اند که قدم‌هایی در این راستا برداشته شده است. ما امیدوارم با شرایط جدید در شهرداری تهران و قولی که مسئولان شهر آفتاب دادند، بتوانیم تا پایان مهرماه درمورد مکان برگزاری نمایشگاه تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم».

با توجه به اتمام ضرب الاجل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجموعه مدیریت شهری در پایتخت و مسئولان شهرداری تهران، خبرنگار مهر آخرین وضعیت و تصمیمات اتخاذ شده پیرامون مکان برگزاری سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (اردیبهشت ۱۳۹۷) را از امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جویا شد.

شهرام نیا در این رابطه گفت: دستور دکتر صالحی به ما این بوده که ما همزمان هر سه مجموعه نمایشگاهیِ موجود در تهران (شهر آفتاب، مصلی و مجموعه نمایشگاهی سئول) را برای میزبانی از دوره آتی نمایشگاه کتاب، مورد بررسی قرار دهیم و این سه گزینه را همزمان پیگیری کنیم که همین اتفاق هم افتاده است؛ در مورد مصلی، با دوستان این مجموعه در تعامل هستیم و طبیعتاً اطلاعات جدیدی درباره آن نیاز نداریم، ضمن اینکه مسئولان مصلی آمادگی کامل و بلکه استقبال خود را برای میزبانی مجدد از نمایشگاه کتاب تهران، در صورت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ما، اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: در مورد محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران (سئول) هم اگرچه گفتگوها با دوستان این مجموعه هم آغاز شده و قرار است جلسه ای رسمی هم با آنها تشکیل دهیم، اما مشکلات جدیتری در این رابطه وجود دارد که شاید بشود آن را ذیل سه محور اصلی بیان کرد؛ مشکل اصلی مربوط به ترافیک خیابان ها و بزرگراه های منتهی به این مجموعه است که قطعاً با برگزاری نمایشگاهی در سطح نمایشگاه کتاب تهران، این مسیرها کاملاً مسدود خواهد شد و مسائل جدی در این رابطه به وجود خواهد آمد.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی همچنین گفت: مشکل دوم این است که فضاهای مسقف موجود در این مجموعه، الان دیگر کفاف برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را نمی دهد و حداقل ۵۰ هزار متر کمتر از نیاز ماست. مشکل سوم هم تلاقی زمانی نمایشگاه کتاب تهران با نمایشگاه نفت و پتروشیمی در اردیبهشت ماه هر سال است که موجب می شود برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در این مکان دشوار به نظر برسد. در مجموع در مورد این مکان، احتمال به نتیجه رسیدن کم است.

قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران افزود: در مورد مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب هم، مکاتبات و گفتگو های لازم از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهردار تهران انجام شد . ضمن اینکه در سطوح پائین تر و در حد معاونین دو طرف هم گفتگوهایی صورت گرفته و قرار است ظرف روزهای آینده جلسه ای سه جانبه با حضور نمایندگان صنف نشر، شهرداری تهران و وزارت ارشاد تشکیل شود و به تصمیم گیری نهایی در این خصوص برسیم.

وی با بیان اینکه وزیر ارشاد مصمم است که چنانچه شهر آفتاب به طور کامل مهیای میزبانی از نمایشگاه کتاب تهران نشود و از حیث زیرساختی امکان افزودن مکان های جدید به این مجموعه فراهم نشود، مکان جایگزین شهر آفتاب برای برگزاری دوره آتی نمایشگاه کتاب اعلام و معرفی شود، در پاسخ به این سوال که «خواسته و شروط مشخص شما و مسئولان نمایشگاه کتاب از مجموعه مدیریت شهری در خصوص بهبود فضاها در شهر آفتاب چیست؟»، گفت: ما صراحتاً و در مکاتبه ای که با دوستان شهرداری تهران انجام دادیم، اعلام کرده ایم که خواسته ما ایجاد حداقل ۱۰ سالن جدید در شهر آفتاب است.

شهرام نیا در توضیح بیشتر عنوان کرد: البته این سالن ها می تواند سالن های موقت باشد اما منوط به اینکه تسهیلات رفاهی لازم را دارا باشد، در برابر باران نفوذناپذیر باشد، سیستم های تهویه و خنک کننده مناسب و با استانداردهای نمایشگاهی داشته باشد؛ سایر موارد، جزئی است و می شود با هماهنگی ها و همکاری های متقابل، آنها را برطرف کرد.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی به این سوال که آیا فکر می کنید امکان تحقق این شروط از طرف مجموعه شهرداری تهران تنها چند ماه مانده به آغاز نمایشگاه و با فرا رسیدن فصل سرما وجود دارد؟» گفت: بله، اما به شرطی که ظرف یکی، دو هفته آینده به تصمیم نهایی در این خصوص برسند وگرنه دیگر بعید خواهد بود که این خواسته ها برآورده شود. در هر صورت تصمیم نهایی را در زمینه مکان برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، شورای سیاستگذاری این نمایشگاه اتخاذ خواهد کرد.