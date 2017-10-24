پیشکسوت پرسپولیس به دیار باقی شتافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم آشتیانی بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که سابقه حضور در هیات مدیره این باشگاه و سرپرستی تیم فوتبال سرخپوشان را نیز دارد امروز سه‌شنبه به دیار باقی شتافت.

این پیشکسوت پرسپولیس اردیبهشت ماه سالجاری به علت مشکلات قلبی در بیمارستان بستری شد و با وجود جراحی که انجام داد به شرایط مطلوب جسمانی برنگشت و در این مدت با مشکلات زیادی دست به گریبان بود و در نهایت به دلیل مشکلات تنفسی و ایست قلبی دار فانی را وادع گفت.

ابراهیم آشتیانی ۱۰ آذر ۱۳۲۵ در تهران متولد شد و اکثر دوران فوتبال خود را به عنوان مدافع راست تیم فوتبال پرسپولیس سپری کرد. او سالها برای تیم ملی فوتبال ایران نیز بازی کرد و برای تیم های شاهین و پیکان نیز بازی کرده است.

آشتیانی دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی بود و سالها به عنوان استاد در دانشگاه تدریس می کرد.

بیوگرافی:

ابراهیم آشتیانی دوران جوانی خود را در تیم‌های بوستان و پولاد (تیم زیر شاخه شاهین) گذراند و از سال ۱۳۴۳ توسط عباس اکرامی به تیم بزرگسالان شاهین راه یافت. آشتیانی در سال ۱۳۴۷ رسما به پرسپولیس پیوست و با این تیم در جام باشگاهای آسیا شرکت کرد. این اولین حضور یک تیم ایرانی در این جام بود که آشتیانی نیز در آن حضور داشت.

آشتیانی در سال ۱۳۴۸ همراه با اکثر بازیکنان پرسپولیس بر اساس قراردادی که مابین عبده (مالک باشگاه پرسپولیس) و خیامی (مالک باشگاه پیکان) منعقد شد به مدت یک سال به باشگاه پیکان نقل مکان کرد. در همان سال توسط رایکوف به تیم ملی راه یافت.

در سال ۱۳۴۹ او و بازیکنان پرسپولیس دوباره به باشگاه قدیمی خود پیوستند. در سال ۱۳۵۰ و بازی با هامبورگ آلمان بازی زیبای آشتیانی باعث شد تا مسئولان این تیم آلمانی پیشنهاد به خدمت گرفتن این مدافع ۲۵ ساله را به مسئولان پرسپولیس بدهند که کارشکنی‌ها مانع این انتقال و او در ایران ماندگار شد. او علاوه بر حضور در دیدار پرسپولیس و هامبورگ دو روز قبل از آن در جریان دیدار دوستانه تاج برابر هامبورگ نیز به عنوان یار کمکی تاج (استقلال) به میدان رفت. همچنین در این سال در مسابقات جام دوستی به عنوان یار کمکی برای پاس به میدان رفت.

در سال ۱۳۵۱ همراه با پرسپولیس قهرمان مسابقات منطقه‌ای ایران شد و در سال ۱۳۵۲ به مقام قهرمانی جام تخت جمشید دست یافت در همین سال بود که پرسپولیس برد تاریخی ۶ بر صفر مقابل تاج را کسب کرد که گل اولین این دیدار با حرکت از جناح راست و پاس آشتیانی و ضربه حسین کلانی به ثمر رسید.

در سال ۱۳۵۳ آشتیانی همراه با خداحافظی بازیکنان قدیمی باشگاه در حالی که ۲۸ سال سن داشت به عنوان کاپیتان پرسپولیس انتخاب شد و در همان سال جام سوم تخت جمشید را به عنوان کاپیتان تیم بالای سر برد. آشتیانی در سال ۱۳۵۵ با کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ تخت جمشید از عرصه بازیگری خداحافظی کرد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده ورزش، باشگاه پرسپولیس و اردلان آشتیانی پسر وی تسلیت می گوید.