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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

برانکو استقلال را برای بازیکنان پرسپولیس آنالیز کرد

برانکو استقلال را برای بازیکنان پرسپولیس آنالیز کرد

برانکو ایوانکوویچ جلسه فنی بازی با استقلال را برای بازیکنان پرسپولیس برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان پرسپولیس پیش از آغاز تمرین صبح امروز این تیم به آنالیز بازی های اخیر خود و تیم فوتبال استقلال تهران پرداختند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان پایتخت برای آشنایی هر چه بیشتر شاگردان خود نسبت به تاکتیک های فنی رقیب سنتی خود، جلسه فنی برگزار کرد. بازیکنان پرسپولیس پس از این جلسه، تمرین خود را در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کردند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۴۰ پنجشنبه، دربی هشتاد و پنجم پایتخت را در هفته دهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران مقابل استقلال برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 4123536

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    نظرات

    • آرش IR ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
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      پاسخ
      بدجور ترسیدن

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