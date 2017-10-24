برانکو استقلال را برای بازیکنان پرسپولیس آنالیز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان پرسپولیس پیش از آغاز تمرین صبح امروز این تیم به آنالیز بازی های اخیر خود و تیم فوتبال استقلال تهران پرداختند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان پایتخت برای آشنایی هر چه بیشتر شاگردان خود نسبت به تاکتیک های فنی رقیب سنتی خود، جلسه فنی برگزار کرد. بازیکنان پرسپولیس پس از این جلسه، تمرین خود را در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کردند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۴۰ پنجشنبه، دربی هشتاد و پنجم پایتخت را در هفته دهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران مقابل استقلال برگزار خواهد کرد.