راه حل جدید اندورید برای جلوگیری از هک شدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل طراح سیستم عامل اندروید که استفاده از پروتکل ایمن HTTPS را بر روی تولیدات و محصولات خود از ۵۰ درصد در ابتدای سال ۲۰۱۴ به ۸۹ درصد در حال حاضر افزایش داده، هم اکنون درصدد افزایش ایمنی سیستم عامل اندروید است.

از همین رو این شرکت یک لایه اضافی امنیتی به اندروید اضافه کرده که TLS (Transport Layer Security) نام دارد و درخواست های ارسالی برای دریافت نام یک وب سایت (DNS) و بازکردن آنها در مرورگر را رمزگذاری کرده و مانع از مطلع شدن هکرها از آنها می شود.

وظیفه دی ان اس ترجمه اسامی دامنه یا نام هر وب سایت به آدرس های آی پی قابل درک برای رایانه هاست. این فرایند برای کاربران غیرقابل رویت است، اما در مورد هر وب سایتی که افراد از آن بازدید می کنند، اتفاق می افتاد. لایه TLS موجب مخفی شدن درخواست های دی ان اس شده و دستکاری آنها توسط هکرها به منظور جاسوسی از کاربران اینترنت یا هدایت افراد به سایت های دیگری به منظور اجرای حملات فیشینگ را ناممکن می کند.

قرار است با به روزرسانی تدریجی سیستم عامل اندروید بر روی گوشی های همراه دسترسی به خدمات یادشده برای کاربران ممکن شود.