به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، افزایش ظرفیت پذیرش در مرزهای مشترک، اتصال ریلی جدید دو کشور در نقطه چشمه ثریا- آرالیک جهت تکمیل مسیر ترانزیتی ریلی شرقی – غربی، افزایش ظرفیت رو-رو در دریاچه وان و راه اندازی مجدد قطار تهران- آنکارا و تهران-استانبول از موضوعاتی بود که میان وزیر راه و شهرسازی کشورمان،فرزانه صادق و وزیر حمل‌ونقل ترکیه، عبدالقادر اورال اوغلو، در حاشیه دومین اجلاس وزرای حمل و نقل کشورهای اسلامی، مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

در این دیدار وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدیر از میزبانی گرم وزارت حمل و نقل ترکیه و ابتکار برگزاری اجلاس، پیرامون همکاری های حمل و نقلی دو کشور در بخش های مختلف با همتای خود به گفت‌وگو پرداخت.

وی با تاکید بر برگزاری نشست کمیته حمل و نقل دو کشور پس از ۳ سال در بهمن ماه ۱۴۰۴، اعلام کرد که این کمیته یکی از ثمربخش ترین دوره ها را در تاریخ خود ثبت کرده و خوشبختانه مذاکرات در سطح فنی و راهبردی دنبال شده و برگزاری نشست سه جانبه میان ایران، ترکیه و ازبکستان در حاشیه دومین اجلاس وزرای کشورهای اسلامی، یکی از اولین خروجی های مطلوب در این تلاش مشترک ایران و ترکیه است.

صادق با مرور همکاری های دو کشور در بخش های ریلی، جاده ای و هوایی، بر اراده دو کشور بر توسعه همه زمینه های همکاری حمل و نقلی تاکید کرد.

افزایش ظرفیت پذیرش در مرزهای مشترک، اتصال ریلی جدید دو کشور در نقطه چشمه ثریا- آرالیک جهت تکمیل مسیر ترانزیتی ریلی شرقی – غربی، افزایش ظرفیت رو-رو در دریاچه وان و راه اندازی مجدد قطار تهران- آنکارا و تهران-استانبول از موضوعاتی بود که دو طرف پیرامون آن به گفت‌وگو پرداختند.

وزیر حمل و نقل ترکیه در این نشست ضمن خیر مقدم به وزیر راه و شهرسازی برای شرکت در اجلاس وزاری حمل و نقل کشورهای اسلامی، برای پیشبرد همکاری دو کشور در همه بخش های ریلی، جاده ای و هوایی ابراز آمادگی کرد.