رشد ۱۱۷ درصدی تردد ناوگان ازبکستان به ایران در سال ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که روز چهارشنبه عازم استانبول شده است، در حاشیه دومین اجلاس وزرای حمل و نقل کشورهای اسلامی با الهام محکم‌اف وزیر حمل و نقل ازبکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ارتباطات حمل ونقلی و تجاری ایران و ازبکستان طی سال‌های گذشته یکی از رو به رشدترین دوران خود را تجربه کرده به روابط رو به توسعه دو کشور در بخش حمل و نقل ریلی اشاره کرد.

وی گفت: تفاهم مشترک دو کشور برای تهیه نقشه راه همکاری حمل و نقل جاده‌ای و حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری اهمیت بالایی در روابط جاده ای دو کشور داشته و این تفاهم مشترک، هزینه تجارت میان دو کشور را کاهش داده است به طوری که تردد ناوگان ازبکی به ایران در سال۲۰۲۵، ۱۱۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و تردد ناوگان ایرانی به ازبکستان نیز در سال ۲۰۲۵، ۱۸درصد رشد داشته است.

دو طرف ضمن مرور مسائل موجود در بخش حمل و نقل جاده ای و ریلی میان دو کشور بر ضرورت پیگیری مستمر برای توسعه همه زمینه های همکاری تاکید کردند.

در این نشست وزیر حمل و نقل ازبکستان نیز با تاکید بر ضرورت توسعه همه جانبه همکاری های حمل و نقلی، برای همکاری همه جانبه در این زمینه اعلام آمادگی کرد.