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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

رشد ۱۱۷ درصدی تردد ناوگان ازبکستان به ایران در سال ۲۰۲۵

رشد ۱۱۷ درصدی تردد ناوگان ازبکستان به ایران در سال ۲۰۲۵

وزیر راه و شهرسازی کشورمان در دیدار با وزیر حمل‌ونقل ازبکستان در حاشیه اجلاس وزرای حمل‌ونقل کشورهای اسلامی در استانبول، از رشد ۱۱۷ درصدی تردد ناوگان ازبکستانی به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که روز چهارشنبه عازم استانبول شده است، در حاشیه دومین اجلاس وزرای حمل و نقل کشورهای اسلامی با الهام محکم‌اف وزیر حمل و نقل ازبکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ارتباطات حمل ونقلی و تجاری ایران و ازبکستان طی سال‌های گذشته یکی از رو به رشدترین دوران خود را تجربه کرده به روابط رو به توسعه دو کشور در بخش حمل و نقل ریلی اشاره کرد.

وی گفت: تفاهم مشترک دو کشور برای تهیه نقشه راه همکاری حمل و نقل جاده‌ای و حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری اهمیت بالایی در روابط جاده ای دو کشور داشته و این تفاهم مشترک، هزینه تجارت میان دو کشور را کاهش داده است به طوری که تردد ناوگان ازبکی به ایران در سال۲۰۲۵، ۱۱۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و تردد ناوگان ایرانی به ازبکستان نیز در سال ۲۰۲۵، ۱۸درصد رشد داشته است.

دو طرف ضمن مرور مسائل موجود در بخش حمل و نقل جاده ای و ریلی میان دو کشور بر ضرورت پیگیری مستمر برای توسعه همه زمینه های همکاری تاکید کردند.

در این نشست وزیر حمل و نقل ازبکستان نیز با تاکید بر ضرورت توسعه همه جانبه همکاری های حمل و نقلی، برای همکاری همه جانبه در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

کد مطلب 6747396
علی فروزانفر

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