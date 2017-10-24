پیکر دو شهید گمنام وارد جزیره قشم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصری سه شنبه شب در زمان استقبال از پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جمع خبرنگاران گفت: پیکر دو شهید گمنام بر جا مانده از عملیات های رمضان پاسگاه زید تیرماه ۶۱ و کربلای چهار جزیره ام الرصاص دی ماه ۶۵ امروز به قشم رسید و پس از استقبال مسئولان به ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سپرده شد.

وی عنوان کرد: حضور شهید گمنام در همایش سه ساله های حسینی یادمان شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه یکی از برنامه های سه شنبه شب خواهد بود. بر اساس برنامه اعلام شده؛ پیکر دو شهید گمنام ساعت ۱۶:۳۰ چهارشنبه بر دستان مردم قدرشناس قشم از مصلی تا امامزاده سید مظفر تشییع می شود.

فرماندار قشم خاطرنشان کرد: مراسم شبی با شهدا در جوار امامزاده سید مظفر شهر قشم چهارشنبه شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد و تشییع ساعت ۷:۳۰ از سید مظفر علیه السلام تا دانشگاه هلر و تدفین در این واحد دانشگاهی در روز پنج شنبه چهار آبان ساعت ۸:۳۰ صبح انجام خواهد شد.

وی افزود: ورود این دو میهمان عالیقدر جمع شهدای گمنام آرمیده در خاک شهرستان قشم را به ۱۵ رساند، باشد که عطر حضور اینان چراغ راه مسوولان و امنیت خاطر مردم ولایی شهرستان شود.