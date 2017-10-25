به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه انتشارات قدیانی، «تنتن و سندباد» کتابی استراتژیک در حوزهی ادبیات نوجوان است که هدف نویسنده از خلق چنین داستانی پرداخت استعاری و غیرمستقیم به مساله تهاجم فرهنگی غرب به شرق است جالب آنکه در ابتدای دههی هفتاد، مساله تهاجم فرهنگی امری واضح و قابل رویت برای همگان نبود و حتی علیرغم تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب، این امر برای طیف وسیعی از دستاندرکاران و مسئولان گنگ و نامفهوم بود.
موضوع اصلی کتاب، توجه به هویت شرق در مقابل تهاجم غربی است که مورد نظر و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و تقریظی بر آن نگاشتهاند که روز ۱۹ مرداد ۹۵ در مراسم دومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی از این یادداشت رونمایی شد. این یادداشت رهبری گویای اشاعه فرهنگ مطالعه کتابهای مفید است.
مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب «تنتن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی را در نوبت چاپ بیستونهم، شمارهگان ۴۴۰۰نسخه و قیمت ۱۰۰۰۰تومان وارد بازار کتاب کرد.
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