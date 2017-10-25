به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «کتاب باز» امروز چهارشنبه سوم آبان ساعت ۲۰ میزبان امید روحانی پزشک و منقد سینماست و او با سروش صحت درباره فعالیت های مختلفی که دارد، حضورش در بیمارستان، نویسندگی، دیدن تئاترها و فیلم ها و... سخن می گوید.

روحانی در این برنامه توضیح می دهد که چگونه به انجام این فعالیت ها می رسد و ساعت خوابش چگونه است.

فصل دوم «کتاب باز» با اجرای سروش صحت و تهیه کنندگی محمدرضا رضائیان هر شب شنبه تا چهارشنبه روی آنتن شبکه نسیم می رود که قرار است با نگاه و رویکرد متفاوتی سراغ ترویج فرهنگ کتابخوانی برود و هر بار در گفتگو با مهمان برنامه از دنیای کتاب ها سخن گفته می شود.

در قسمت های پیشین این برنامه جمشید مشایخی، کوروش تهامی، رضا کیانیان، مسعود ده نمکی، حبیب احمدزاده، حمید داوودآبادی، سیدمهدی شجاعی و حجت الاسلام زائری حضور یافتند و از کتاب های مورد علاقه، قصه های کودکی و خاطره های خود با کتاب سخن گفتند.

«کتاب باز» از بخش های گفتگو با مهمان و آیتم تشکیل شده است که در بخش پایانی برنامه مهمانان در یک مسابقه شرکت کرده و برای مخاطبان قصه نوشته و آن را می خوانند. قرار است برنامه حال خوبی را برای کتاب‌ دوستان ایجاد کند و مهمانانی را دعوت می ‌کند که به ‌نوعی کتاب‌ باز هستند.