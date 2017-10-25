ورودی تیم های فوتبال کردستان در رقابت های کشوری رایگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر امروز در مجمع سالانه هیات فوتبال استان کردستان که در سنندج برگزار شد، گفت: خیلی خوشحالم که در کردستان حضور دارم و به شخصه واژه محروم برای این استان را نمی پذیرم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه کردستان سابقه بسیار خوبی در ورزش کشور، دارد، عنوان کرد: همین تیم بانوان استان کردستان که با هزینه کم در لیگ برتر حضور دارد به معنی محقق شدن اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: طبق تحقیقات فدراسیون بانوان کردستانی از نظر بررسی نسبت هزینه و بازدهی تیم ها در بخش بانوان در رده اول کشور قرار گرفته اند.

تاج گفت: در جلسه ای که با استاندار کردستان ساعاتی پیش داشتیم امیدوار به رشد فوتبال در کردستان به خصوص فوتبال ساحلی در سال های آینده شدم.

رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد:‌ حال فوتبال در کشور خوب است و از گفتن جزئیات فوتبال ایران در کردستان خودداری می کنم.

وی با بیان اینکه درآمد و نشاط در جامعه با یکدیگر رابطه مستقیم دارد، افزود: با آماری که به بنده داده شد، نسبت سرانه درآمد مردم این استان با نشاط جامعه بسیار متفاوت است از این جهت که درآمد مردم کم و نشاط آنها بالاست.

تاج گفت:‌ سهم ملی پوشان ما به خصوص در بخش بانوان از استان کردستان بیشتر است وبسیاری از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان ایران در بیشتر رده ها را دختران کردستانی تشکیل داده اند.

رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: عمده نگاه فدراسیون به کردستان در بخش بانوان است زیرا هم برای فدراسیون و کشور ایران توجه به این مهم مزیت دارد.

وی با بیان اینکه وعده نسیه دادن اجرایی نیست، افزود: وردوی تیم های ورزشی را در تمام کشور از باشگاه ها می گیریم اما از این به بعد برای کردستان این مسئله رخ نخواهد داد تا بتوان کمکی به این استان از طرف فدراسیون صورت گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: من هم مانند شما نگران مالیات ورزش و به خصوص فوتبال در تمام کشور هستم.

وی افزود: کاری به قبل از انقلاب نداریم اما بعد از انقلاب درآمد باشگاه ها به خصوص باشگاه های بزرگ ایران مانند استقلال و پرسپولیس و تراکتور سازی با هزینه های آنان تناسب ندارد.

تاج با بیان اینکه حساب سازمان لیگ فوتبال هم اکنون مسدود شده است، گفت: می بایست مالیات ها بر اساس درآمد های باشگاه ها باشد اما متاسفانه نگاه مالیاتی به هزینه هایی است که خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: با قول هایی که در خصوص ساخت زمین برای فوتبال ساحلی در کردستان داده شد مطمئن هستم که در سالیان آینده این استان در فوتبال ساحلی خیلی پیشرفت خواهد کرد.