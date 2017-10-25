نگران بازی با داماش هستم/در حال مذاکره با بازیکنان مورد نظر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی با داماش گیلان عنوان کرد: جام حذفی جام شگفتی ها است. ۱۰تیم لیگ برتری به دست تیمهای لیگ دسته یکی و دومی حذف شدند و این نشان می دهد که ما باید خیلی حواسمان جمع باشد. ما سابقه بازی تیم قشقایی شیراز با پرسپولیس را مدنظر دادیم در سال گذشته تیم پرسپولیس قهرمان لیگ مقابل تیم دسته دومی شکست خورد به همین خاطر به هیچ عنوان بازی در مقابل داماش بازی آسانی برای ما نخواهد بود به خصوص آنکه شناخت کافی نیز از این تیم پیدا کردیم.

وی افزود: داماش تیم بسیار خوب و قدرتمندی است و دارای کادر فنی خوب است. رضایی سرمربی این تیم در هر تیمی که بوده نتایج خوبی را به دست آورده و اکنون در گروه خودشان هم از مدعان درجه یک صعود هستند. امید است یک بازی خوبی داشته باشیم و نتیجه را به نفع خودمان خاتمه دهیم.

کمالوند بیان کرد: زبیر نیک نفس بازیکن محروم تیم ما در بازی مقابل داماش است.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در خصوص اینکه به چه علت هواداران تنها یک روز در هفته امکان تماشای تمرینات این تیم را دارند، عنوان کرد: تصمیم گیری در مورد اینکه تماشاچیان تمرینات تیم را تنها در یک روز دنبال کنند به خاطر آن است که بازیکنان به آرامش بهتر و بیشتری به تمرینات خود بپردازند ضمن اینکه هواداران هم که برای تماشای تمرینات می آیند تعدادشان آنقدر زیاد نیست و گاهی به زیر ۱۰ نفر می رسد لذا ترجیح دادیم تا ما نیز همچون سایر تیمها تنها یک روز در هفته (دوشنبه ها) هواداران برای تماشای تمرینات عمومی بازیکنان بیایند.

کمالوند بیان کرد: تماشاچی واقعی صنعت نفت روز پنج شنبه مشخص می شود که چقدر تیمش را دوست دارد. ما به حمایت همه جانبه مردم نیاز داریم. بازی با داماش اصلا بازی آسانی نخواهد بود و من از بازی فردا بیشتر از بازی لیگ نگران هستم چون می دانم تیمی که قرار است با آن فردا بازی کنیم چقدر دارای انگیزه است. تیم حریف چیزی برای از دست دادن ندارد و انتحاری بازی می کند. ما بیش از بازیهای لیگ و باز یبا استقلال فردا نیاز به تماشاچی داریم.

وی ادامه داد: تماشاچی صنعت نفت فردا باید ثابت کند که نه قرمز نه آبی فقط زرد طلایی، فردا ما منتظر تماشاچیانمان هستیم. زمان بازی فردا نیز تغییر پیدا کرد و ساعت خوبی است به همین دلیل شرایط خوبی مهیا است و انتظار می رود تا هواداران به استادیوم بیایند و تیمشان را جانانه تشویق کنند و ما نیز بتوانیم با ارائه یک بازی خوب به یک هشتم نهایی راه پیدا کنیم.

کمالوند گفت: بازیهای جام حذفی بازیهای مهمی است و ما انشالله با گذشتن از سد تیم داماش می توانیم در ترکیب هشت تیم نهایی قرار بگیریم. تاکید من برای بازی فردا در مورد تیم خودمان یا حریف نیست بلکه من می خواهم تا آبادانی ها نشان دهند که طرفدار چه تیمی هستند و این موضوع مهمی است و بایستی ثابت کنیم که تیم صنعت نفت آبادان هوادارانی یک دست و یکپارچه دارد.

سرمربی تیم فوتبا صنعت نفت آبادان عنوان کرد: از تمامی بازیکنانمان برای بازی فردا استفاده می کنیم زیرا بازی فردا به هیچ وجه جای ریسک کردن ندارد.

کمالوند اظهار کرد: اعتقادم آن است که بازیکنان جوان بایستی به موقع میدان دارد، باید به مربی و کادر فنی تیم این اجازه را داد که وقتی صلاح می دانند از بازیکناشان استفاده کنند. تشخیص درست استفاده به هنگام از بازیکن توسط مربی انجام می شود . امید است تا جوانانی که در آینده به آنها اجازه بازی داده می شود بتوانند پرتلاش و با انگیزه بازی کنند.

وی بیان کرد: با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تیم صحبت کردم و به طور قطع بین ۴ تا ۵ بازیکن را به تیم اضافه می کنم اگر بخواهیم که قدرتمندانه در لیگ ظاهر شویم و ادامه دهیم ما در ابتدای فصل مشکل جذب بازیکن داشتیم و بیشتر از ۶ نفر را نمی توانستیم به کار بگیریم.

کمالوند افزود: در زمان حاضر با یک سری از بازیکنان وارد مذاکره شدیم. یک سری از آنها شاید حتی تیم ندارند و شاید بازیکن لژیونر هم بیاوریم و در این باره نیز تا یک جاهایی نیز پیش رفتیم.



