انهدام جنگنده سعودی توسط ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ یمن، یگان پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن روز جمعه جنگنده سعودی – آمریکایی از نوع تایفون را سرنگون کرد.

یک منبع نظامی یمن در این خصوص اعلام کرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی جنگنده تایفون را با موشک زمین به هوا در منطقه نهم واقع در شمال صنعا منهدم کردند.

عربستان از فروردین سال ۱۳۹۴ با همکاری برخی کشورهای عربی جنگ علیه یمن را شروع کرده است که این جنگ تاکنون بیش از هفت هزار کشته و بیش از ۳۵ هزار مجروح و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته و اکثر زیر ساخت های این کشور نابود شده است.