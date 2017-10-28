بردی دیگر برای منچستر سیتی/ آرسنال و لیورپول ۳ امتیاز کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال وست برومویچ و منچستر سیتی روز شنبه در چارچوب هفته دهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند که در این بازی شاگردان گواردیولا با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شدند.

لروی سانه (۱۰)، فرناندینیو (۱۵) و رحیم استرلینگ (۶۵) در این بازی برای سیتی گلزنی کردند. در تیم وست بروموویچ نیز جی رودریگز (۱۳) مت فلیپس (۹۲) زننده گل های تیم وست بروم بودند.

منچستر سیتی با این برد ۲۸ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم تر کرد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* واتفورد صفر - استوک سیتی یک

* وست برومویچ ۲ - منچستر سیتی ۳

* لیورپول ۳ - هادرسفیلد صفر

* آرسنال ۲ - سوانزی یک

* کریستال پالاس ۲ - وستهام ۲