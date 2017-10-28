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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

هفته دهم لیگ برتر انگلیس؛

بردی دیگر برای منچستر سیتی/ آرسنال و لیورپول ۳ امتیاز کسب کردند

بردی دیگر برای منچستر سیتی/ آرسنال و لیورپول ۳ امتیاز کسب کردند

تیم فوتبال منچستر سیتی در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس مقابل وست برومویچ پیروز شد تا روند بردهای خود را ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال وست برومویچ و منچستر سیتی روز شنبه در چارچوب هفته دهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند که در این بازی شاگردان گواردیولا با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شدند.

لروی سانه (۱۰)، فرناندینیو (۱۵) و رحیم استرلینگ (۶۵) در این بازی برای سیتی گلزنی کردند. در تیم وست بروموویچ نیز جی رودریگز (۱۳) مت فلیپس (۹۲) زننده گل های تیم وست بروم بودند.

منچستر سیتی با این برد ۲۸ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم تر کرد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* واتفورد صفر - استوک سیتی یک
* وست برومویچ ۲ - منچستر سیتی ۳
* لیورپول ۳ - هادرسفیلد صفر
* آرسنال ۲ - سوانزی یک
* کریستال پالاس ۲ - وستهام ۲

کد مطلب 4126505

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