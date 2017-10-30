واکنش قائم مقام نمایشگاه مطبوعات به اعتراض انجمن عکاسان

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران درباره انصراف از برگزاری نمایشگاه عکس در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«اعضای محترم انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

همانطور که در جریان فعالیت‌های انجمن هستید، در دو دوره گذشته نمایشگاه سالانه مطبوعات ایران پیرو تأکید جناب آقای دکتر حسین انتظامی، معاون محترم مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر لزوم قدرتمندتر شدن هرچه بیشتر اصناف و انجمن‌های تخصصی، برگزاری نمایشگاه عکس در نمایشگاه سالانه مطبوعات به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی محول شده بود که آن نمایشگاه‌ها با همکاری شما اعضای محترم به خوبی برگزار شدند.

امسال با وجود برنامه‌ریزی و پیگیری‌های مکرر و ارائه طرح‌های مناسب و در شأن انجمن برای برگزاری نمایشگاه به روابط عمومی معاونت مطبوعاتی، متوجه شدیم که برخلاف شعارها و حمایت‌های معاون محترم مطبوعاتی، همکاران اداره متبوع ایشان، به تشخیص خود، این بخش را به اشخاصی دیگر واگذار کرده‌اند که در طول سالیان به وضوح نشان داده‌اند که منافع فردی برایشان مهمتر از منافع صنفی و جمعی است.

گویا اشخاصی در اداره معاونت مطبوعاتی همزمان با بی‌پاسخ گذاشتن و معطل کردن پیگیری‌ها و طرح‌های انجمن در حال وقت‌کشی و عقد قرارداد با افراد حقیقی ذکر شده بوده‌اند که خود مایه تاسف است.

هیأت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی پس از پیگیری‌های مکرر و در نهایت صحبت با جناب آقای دکتر انتظامی و اطمینان از بی‌اطلاعی ایشان از این مسأله، به این نتیجه رسیده است که این مسائل را به اطلاع اعضای خود و جامعه عکاسان مطبوعاتی برساند و به آنها متذکر شود که این انجمن امسال هیچ نمایشگاه عکسی در بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار نمی‌کند و هر اقدام و تماسی بابت جمع‌آوری عکس‌ها صرفاً از طرف اشخاص حقیقی بوده و در جهت منافع شخصی آنهاست.

ضمناً لازم می‌دانیم به مسئولان برگزاری این دوره نمایشگاه مطبوعات از جمله روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد یادآوری کنیم که برای تقویت رسانه‌ها باید در مسیر تقویت تشکل‌های صنفی آنها گام برداشت، نه همکاری با افرادی که تلاش برای دیده شدن خود و تضعیف اصناف را دارند».

قائم مقام نمایشگاه: هیچ تعهدی به فرد یا تشکلی نداریم

خبرنگار مهر این موضوع را از قائم مقام نمایشگاه مطبوعات پیگییری کرد. مهران عباسی انارکی در این باره ابتدا به نمایشگاه‌های عکسی که در مصلی دایر شده است، اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر چهار نمایشگاه عکس را در فضای نمایشگاه مطبوعات در مصلی برپا کرده‌ایم که از آن جمله نمایشگاه عکس مظلومیت مردم میانمار است که بعضی از آنها عکس‌های دیده‌نشده است و از عکاسان بین‌المللی خریداری شده است. جمعی از عکاسان ما از جمله آقایان فرنود و سعیدی با برقراری ارتباطات با تعدادی از عکاسان بین‌المللی، آنها را تهیه و خریداری کرده‌اند.

وی سپس درباره مشکل به وجود آمده میان مجموعه مدیریت نمایشگاه مطبوعات و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، با بیان اینکه به نظر من در این باره سوء تفاهمی به وجود آمده است، تاکید کرد: قرار نیست نمایشگاه مطبوعات هر سال با یک نفر (یا انجمن) ثابت همکاری کند؛ ما دو سال با دوستان این انجمن کار کردیم که این همکاری در سال اول رضایتبخش بود ولی در سال دوم در ارزیابی‌هایی که ما داشتیم، این همکاری راضی‌کننده نبود.

قائم مقام نمایشگاه مطبوعات افزود: این تلقی که نمایشگاه مطبوعات متعلق به این دوستان است، تلقی درستی نیست. ما امسال این کار را به جمعی از عکاسان سپردیم و تعدادی از آنها که علاقه‌مند به کار بودند، کار را انجام دادند. به نظرم باید این سوء تفاهم برطرف شود و نمایشگاه مطبوعات هیچ تعهدی به کسی یا تشکلی ندارد که کارها را به او بسپارد. روال به این شکل است که کارها بعد از اجرا، ارزیابی می‌شوند و در خصوص تداوم همکاری یا توقف آن، تصمیم لازم گرفته می‌شود.

عباسی انارکی ادامه داد: انتقادی که سال گذشته به نمایشگاهی که دوستان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران وارد بود، این بود که آثار تعدادی محدودی از عکاسان و عکس‌های فقط یک خبرگزاری خاص را به نمایش گذاشته بود و در واقع ما هم به تبع این همکاری، در مظان این اتهام قرار گرفته بودیم. ضمن اینکه در حوزه اجرا هم دوستان ضعیف عمل کردند و برخی از کارها را دیر به نمایشگاه رساندند و حاشیه‌هایی برای این مسئله ایجاد شد که در نهایت ما تصمیم گرفتیم امسال این کار را به این دوستان واگذار نکنیم.

وی گفت: هیچ جایی نوشته نشده که نمایشگاه فقط با یک تشکل مطبوعاتی باید همکاری کند؛ تشکل‌های مختلفی هستند و می‌توان از توان همه تشکل‌ها بهره گرفت. هدف ما و چیزی که برای ما اهمیت دارد، این است که خروجی کار به کیفیت برگزاری نمایشگاه کمک کند.