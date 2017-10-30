حل مشکلات یمن در گرو توقف جنگ و ارسال کمک های انسان دوستانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به نشست مقام های سیاسی و نظامی ائتلاف متجاوزین به کشور یمن در ریاض اظهار کرد: ادعای وزیر خارجه عربستان سعودی مبنی مانع تراشی کشورمان برای صلح در یمن مضحک و بی اساس است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: حل مشکلات یمن در گرو توقف جنگ و ارسال کمک های انسان دوستانه و گفتگوی فراگیر بین همه گروه های یمنی است.

قاسمی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اولین ساعات این تجاوز آن را محکوم نموده و خواستار توقف جنگ شده بود و همچنان راه حل نظامی در یمن را مردود می داند و در این راستا از هیچ کوششی برای پایان این جنگ خونبار و نفرت انگیز دریغ نخواهد کرد.

وی گفت: تکرار ادعاهای کذب در اجلاس ریاض از بار مسئولیت انسانی و بین المللی کسانی که جنایات شنیعی از قتل و تخریب مدارس و بیمارستان ها گرفته تا محاصره و گرسنگی دادن مردم بی گناه و مسلمان مرتکب شده اند، نخواهد کاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه حل مشکلات یمن در گرو توقف جنگ و ارسال کمک های انسان دوستانه و گفتگوی فراگیر بین همه گروه های یمنی است به شرکت کنندگان در این نشست توصیه کرد: به اشتباهات خود ادامه ندهند و با عذرخواهی از مردم یمن زمینه را برای توقف جنگ و شروع گفتگوهای فراگیر فراهم سازند.