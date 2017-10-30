بازی با نفت ساده نیست/ تعطیلات برای استقلال مفید است

ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال برابر نفت تهران از هفته یازدهم لیگ هفدهم گفت: آبی پوشان برابر پرسپولیس عملکرد بدی نداشتند و حتی می توانستند بازی را به تساوی بکشانند اما نبود یک مهاجم گلزن و تاثیرگذار باعث شد شکست را مقابل پرسپولیس پذیرا شود.

وی درخصوص دیدار روز سه شنبه آبی پوشان برابر نفت تهران هم گفت: نفت این روزها شرایط خوبی ندارد، جابجایی های مکرر سرمربی باعث شده تا این تیم نتواند به آنچه استحقاق دارد دست پیدا کند. استقلال باید بداند این بازی برای آنها ساده نیست و فکر نکنند چون این تیم شرایط خوبی ندارد پس به راحتی می توانند آنها را شکست دهند.

وی تاکید کرد: البته آبی پوشان باید تلاش کنند تا این بازی را با پیروزی به پایان برسانند و بعد به تعطیلات سه هفته ای رفته و اعتقاد دارم سرمربی استقلال باید در این زمان مناسب برنامه های تاکتیکی خود را به بازیکنان القا کند تا بتواند دوباره شروعی خوب در لیگ برتر داشته باشد.

وی در پایان و درباره بحث جدایی میک درموت از استقلال گفت: تشخیص این مساله با سرمربی است و ما نمی توانیم در این خصوص نظری دهیم، شفر پاسخگوی نتایج خواهد بود و باید برای این کارش یک استدلال خوبی داشته باشد.