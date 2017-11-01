به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز (۱۰ آبان) با حضور در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه با سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار صمیمانه طرفین با تأکید بر اینکه تحریم‌های ظالمانه امریکا خللی در تقویت توان و ظرفیت دفاعی کشور بویژه در ارتقای قدرت موشکی ایجاد نخواهد کرد، تصریح کردند: حرکت شیطنت آمیز امریکا که ناشی از عجز و ناتوانی استکبار جهانی در برابر انقلاب و نظام اسلامی ما است، همچون گذشته نه تنها مانعی در قدرت افزایی دفاعی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، بلکه به مثابه یک فرصت تلقی شده و انگیزه و اراده فرزندان عاشورایی ایران اسلامی را در این مسیر عزت بخش و امنیت آفرین بیشتر خواهد کرد.

سرلشکر موسوی و سردار حاجی زاده هدف توطئه جدید دشمن در اعمال تحریم علیه سپاه و توان موشکی کشور را ایجاد گسست بین ارکان نظام به ویژه ارتش، سپاه، ملت و دولت توصیف و خاطرنشان کردند:

دشمنان انقلاب اسلامی و مردم ایران با اجرای طرح ایران هراسی و جابجایی تروریسم و ضدتروریسم و داعش و ضدداعش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که عامل شکست طرح های امریکا در منطقه غرب آسیا بوده است را آماج حملات خود قرار داده اند که با یاری خداوند متعال این توطئه ی آنها نیز بی اثر خواهد شد.

فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین پیروی و تبعیت از فرامین و منویات فرماندهی معظم کل قوا را مهم ترین عامل در اقتدار نیروهای مسلح قلمداد و تأکید کردند: همانگونه که در دوران شکوهمند دفاع مقدس ارتش و سپاه با همدلی و هم افزایی، خواب آشفته دشمنان را در تجاوز به میهن اسلامی بر هم زدند، امروز نیز با تکیه بر توان و ظرفیت جوانان پرشور، مؤمن و انقلابی نخواهند گذاشت امنیت، آرامش و منافع ملت ایران به خطر بیفتد.