به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکتهای توسعه فناوری پلاسما و کشاورزی رضوی با حضور محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران منعقد شد.
این تفاهمنامه در راستای گسترش بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری پلاسما به امضای مهدیه بختیاری، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری پلاسما، و مهدی جفائی، مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی رسید.
نتایج شگفتانگیز استفاده از فناوری پلاسما در پروژههای تحقیقاتی گوناگون
رییس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان امضای این تفاهمنامه، در خصوص پیشرفت پروژههای فناورانه و نوآورانه این سازمان در حوزه فناوری پلاسما تصریح کرد: فناوری پلاسما واقعاً معجزهای است که در بسیاری از حوزهها نقشآفرینی میکند و شاهد نتایج شگفتانگیز استفاده از این فناوری نوین در پروژههای تحقیقاتی گوناگون هستیم.
اسلامی درباره تفاهمنامه مشترک میان شرکتهای توسعه فناوری پلاسما و کشاورزی رضوی گفت: بر اساس این تفاهمنامه، بذرهای محصولاتی نظیر گندم، ذرت، کلزا، جو و همچنین پیاز زعفران با استفاده از فناوری پلاسما پردازش خواهند شد.
وی افزود: سال گذشته و با اجرای طرح پردازش محصولات با استفاده از فناوری پلاسما بهصورت پایلوت توسط شرکت کشاورزی رضوی، خوشبختانه نتایج فوقالعادهای در روند کاشت و برداشت محصولات کشاورزی مشاهده شد و با توجه به دستاوردهای حاصلشده در مزارع و باغات شرکت کشاورزی رضوی، این تفاهمنامه مشترک منعقد شد.
وی تصریح کرد: با امضای این تفاهمنامه و در فاز اجرایی طرح مورد نظر، از فناوری پلاسما در ۱۰۰ هکتار از مزارع شرکت کشاورزی رضوی استفاده میشود که بهطور حتم نقش چشمگیری در افزایش بهرهوری کشاورزی مدرن نسبت به شیوههای سنتی خواهد داشت.
معاون رییسجمهور گفت: همچنین با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت کاهش هزینه تمامشده، لزوم استفاده از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی بیش از پیش احساس میشود؛ بنابراین بهرهمندی از ظرفیتهای فناوری پلاسما در این بخش میتواند مثمرثمر باشد.
وی عنوان کرد: برای ارتقای بهرهوری در مزارع تحت نظر شرکت کشاورزی رضوی با استفاده از فناوری پلاسما، پسابها تصفیه شده و با بازچرخانی آب میتوان با تنش آبی مقابله کرد و همچنین قیمت تمامشده و هزینهها نیز در این بخش کاهش خواهد یافت. مطالعات اولیه در زمینه تکمیل فرآیند سیستم تصفیه پسابهای مورد استفاده در کشاورزی انجام شده و با آغاز فاز اجرایی، صدها هکتار از این مزارع در بخشهای گوناگون زیر کشت خواهند رفت.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری پلاسما میتوان روی خاک، آب و گیاهان اقدامات مناسبی انجام داد؛ در مزرعه نمونه شرکت کشاورزی رضوی، در اصل فرصتهای گوناگونی برای بهرهمندی از مزایای این فناوری نوین فراهم شده است تا در مقیاسهای بزرگتر بتوان از فناوری پلاسما برای انواع بذرها استفاده کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: این شرکت دارای ۲۲۰۰ هکتار باغ پسته است که سم آفلاتوکسین آنها با استفاده از فناوری پلاسما زدوده خواهد شد.
گفتنی است، بر اساس این تفاهمنامه، زمینههای همکاری مشترک شامل پلاسمادهی انواع بذرها با اولویت گندم، ذرت، کلزا، جو و زیره و نیز پیاز زعفران، تولید و کاربرد آب فعال پلاسمایی در مدیریت آفات و بهرهوری کشاورزی، بهکارگیری فناوری پلاسما در حوزه دامپروری و استفاده از این فناوری در تکمیل فرآیند سیستم تصفیه پسابهای مورد استفاده در کشاورزی خواهد شد.
نظر شما