حضور محبی در تیم فوتبال رییکا کرواسی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی ملی‌پوش ایرانی که دو روز پیش وارد شهر رییکا کرواسی شده بود امروز برای پیوستن به این تیم تست های پزشکی را پشت سر گذاشت.

رسانه «novilist» کرواسی نوشت: مذاکرات برای انتقال او از حدود دو هفته پیش آغاز شده بود، اما پس از جدایی این بازیکن از تیم فوتبال روستوف روسیه، تکمیل مدارک مورد نیاز و نهایی شدن حضورش در رییکا زمان برد. محبی به‌عنوان بازیکن آزاد به جمع «سفیدپوشان» رییکا ملحق می‌شود.

این بازیکن ۲۷ ساله در پست وینگر هجومی بازی می‌کند و در هر سه دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی به میدان رفت. او همچنین در دیدار ایران مقابل نیوزیلند موفق شد دروازه حریف را باز کند.

قرار است باشگاه رییکا طی امروز یا فردا حضور او را رسما اعلام کند.

پنجره نقل‌وانتقالات لیگ کرواسی تا ۷ سپتامبر باز است، در حالی که مهلت نقل‌وانتقالات در بیشتر لیگ‌ها روز اول سپتامبر و در ساعات پایانی شب به پایان می‌رسد.