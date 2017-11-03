  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۳۶

دستگیری جاعل ویزای اربعین /کشف ۱۹۵ ویزای قلابی

دستگیری جاعل ویزای اربعین /کشف ۱۹۵ ویزای قلابی

ماموران گشت کلانتری ۱۲۱ سلبمانه ظهر امروز متهمی را دستگیر کردند که بیش از ۱۹۵ ویزای اربعین را جعل کرده بود و قصد ارسال آن برای متقاضیان را داشت .

سرهنگ محمود مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : عوامل گشت خودرویی در خیابان پیروزی به یک دستگاه موتور سیکلت هوندا تک نفره مظنون شدند که پس از ایست راکب موتور سیکلت ۱۹ ساله با دیدن مامورین متواری شد. پس از تعقیب و گریز طولانی نهایتا در بلوار ابوذر متوقف شد که در بازرسی بدنی از وی تعداد یک جلد  پاسپورت و ۱۹۵ ویزا جعلی اربعین کشف شد.

پس از انتقال متهم به کلانتری اعتراف کرد ویزاهای مربوطه را به مشتریانی که در فضای مجازی با هم آشنا شه بودیم و به من سفارش کار داده  بودند . می فروختم.

به گفته رییس کلانتری ۱۲۱ سلیمانه با اعتراف صریح متهم  پرونده ای در این باره تشکیل و برای  سیر مراحل قانونی متهم تحویل پایگاه ششم پلیس امنیت پایتخت شد.
 

کد مطلب 4133466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها