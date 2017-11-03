دستگیری جاعل ویزای اربعین /کشف ۱۹۵ ویزای قلابی

سرهنگ محمود مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : عوامل گشت خودرویی در خیابان پیروزی به یک دستگاه موتور سیکلت هوندا تک نفره مظنون شدند که پس از ایست راکب موتور سیکلت ۱۹ ساله با دیدن مامورین متواری شد. پس از تعقیب و گریز طولانی نهایتا در بلوار ابوذر متوقف شد که در بازرسی بدنی از وی تعداد یک جلد پاسپورت و ۱۹۵ ویزا جعلی اربعین کشف شد.

پس از انتقال متهم به کلانتری اعتراف کرد ویزاهای مربوطه را به مشتریانی که در فضای مجازی با هم آشنا شه بودیم و به من سفارش کار داده بودند . می فروختم.

به گفته رییس کلانتری ۱۲۱ سلیمانه با اعتراف صریح متهم پرونده ای در این باره تشکیل و برای سیر مراحل قانونی متهم تحویل پایگاه ششم پلیس امنیت پایتخت شد.

