به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر چهارشنبه در جمع رسانه ها اظهار کرد: برداشت خرما از بیش از هزار و ۳۰۰ هکتار از نخلستان‌های خراسان جنوبی آغاز شده است.

وی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی تولید خرما در استان افزود: سال گذشته حدود سه هزار و ۱۳۰ تن خرما از نخلستان‌های خراسان جنوبی برداشت شد که پیش‌بینی می‌شود این میزان امسال به حدود سه هزار و ۹۰۰ تن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به پراکندگی سطح زیرکشت خرما در استان بیان کرد: شهرستان طبس با بیش از ۹۱۲ هکتار، نهبندان با بیش از ۳۳۰ هکتار و عشق‌آباد با حدود ۵۰ هکتار، به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت و تولید خرما را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

اسفندیاری با اشاره به ارزش اقتصادی تولید خرما در خراسان جنوبی ادامه داد: ارزش تولید این محصول در سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که پیش‌بینی می‌شود امسال به حدود هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

وی این افزایش ارزش تولید را زمینه‌ساز رونق اقتصادی و تقویت معیشت نخل‌داران استان دانست و گفت: کبکاب، مضافتی، استعمران، مجول، پیارم، گنتار، دگل زرد، برحی، پرکوه و خاره‌خوش از مهم‌ترین ارقام خرمای تولیدی خراسان جنوبی هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه خرمای تولیدی استان علاوه بر مصرف در داخل، به بازارهای مشهد و تهران ارسال می‌شود، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی شهرستان طبس و قرار گرفتن این شهرستان در مسیر مواصلاتی چندین استان، موجب شده است خرمای تولیدی استان مورد استقبال و خرید مسافران هم قرار گیرد.

اسفندیاری افزود: در شهرستان نهبندان روستای دهسلم پذیرای گردشگران زیادی است که بخش قابل توجهی از خرمای تولیدی منطقه را خریداری می‌کنند.

وی تأکید کرد: توجه بیشتر به فرآوری، بسته‌بندی و برندسازی خرما می‌تواند جایگاه خراسان جنوبی را در بازارهای داخلی و صادراتی بیش از پیش ارتقا دهد.