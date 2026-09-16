دریارو: انفجار منزل مسکونی در آستانه‌ اشرفیه ۳ مصدوم برجا گذاشت

میثم دریارو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۵۸ چهارشنبه، گزارشهای متعددی مبنی بر وقوع انفجار شدید در ورودی مجتمع آبیاری به مرکز کنترل ۱۲۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستانهاشرفیه اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله ۱۴ نیروی عملیاتی به همراه دو دستگاه خودروی آتشنشانی از ایستگاه مرکزی و ایستگاه شماره ۲ به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستانهاشرفیه ادامه داد: در بررسیهای اولیه مشخص شد یک واحد مسکونی بر اثر انفجار دچار حریق شده است که نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، ضمن آواربرداری، سه نفر از ساکنان این منزل را خارج کرده و عملیات مهار و اطفای حریق و ایمنسازی محل را انجام دادند.
دریارو با اشاره به مصدومیت سه نفر در این حادثه بیان کرد: مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده تحویل عوامل اورژانس و هلالاحمر شدند.
وی تصریح کرد: موج ناشی از انفجار همچنین به پنج واحد مسکونی دیگر خسارت وارد کرده است و بررسی و بازدید از سایر منازل مسکونی اطراف نیز همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستانهاشرفیه تصریح کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.
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