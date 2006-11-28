طرح دوفوریتی تشکیل کمیسیون دائمی تلفیق یکشنبه در صحن مجلس مطرح می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در خصوص طرح دو فوریتی ایجاد کمیسیون دائمی تلفیق برای بررسی بودجه و متمم آن در سال جاری و انحلال کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: به درخواست طراحان طرح از جمله آقای سبحانی نیا برای رایزنی بیشتر با سایر نمایندگان جهت رای مثبت به این طرح و به دلیل آنکه طرح دوفوریتی است بررسی طرح به روز یکشنبه موکول شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه طرح فوریتی 48 ساعت پس از تصویب دو فوریت باید کلیات و جزئیات آن بررسی شود بنا به تقاضا و درخواست طراحان طرح دو فوریت آن روز یکشنبه مطرح می شود.