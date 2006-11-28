دلاورمردان نیروی دریایی همیشه آماده دفاع از مرزهای آبی میهن اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، امیر دریادار دوم محمد تقی فانی به مناسبت روز نیروی دریایی در جمع دانشجویان این دانشکده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، به ویژه شهدای نیروی دریائی خاطرنشان کرد: دانشگاه دریائی امام خمینی نوشهر، یکی از معتبرترین دانشگاههای افسری منطقه و جهان است که با تربیت افسران مومن و متعهد نیاز کشور را در زمینه علوم و فنون دریائی برطرف می کند.

حجت الاسلام فرازی امام جمعه چالوس در این مراسم خدامحوری، ولایت مداری، مسئولیت پذیری و داشتن روحیه بالا را از ویژگی های دانشجویان نظامی برشمرد و بر ضرورت جهاد علمی برای دستیابی به علوم و فناوری روز تاکید کرد.

در پایان این مراسم یگان های مستقر در میدان از مقابل کلام الله مجید و تمثال مبارک امام راحل و مقام معظم رهبری رژه رفتند.