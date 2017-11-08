به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی‌میل، این احتمال وجود دارد که جانی دپ برای پرداخت بدهی‌اش به مدیران مالی سابق خود مجبور شود تعدادی از پنج خانه‌اش را به فروش برساند.

کمپانی «منجمنت گروپ» یا تی‌ام‌جی که سال‌ها مسئولیت مدیریت امور تجاری و مالی دپ را بر عهده داشت، روز دوشنبه دادخواستی را به ثبت رساند تا دپ را مجبور به فروختن املاکش کند. این گروه می‌خواهد این بازیگر ۵۴ ساله این املاک را که همگی‌ واقع در لس‌آنجلس هستند بفروشد تا بتواند وامی ۵ میلیون دلاری که در ماه دسامبر ۲۰۱۲ گرفته بود پس بدهد.

در دادخواستی که در یکی از دادگاه‌های لس‌آنجلس توسط این گروه ثبت شده، آمده است: «دپ تا وقتی که قراردادش با تی‌ام‌جی را فسخ کرد بخشی از اصل مبلغ و سود وام را پرداخت می‌کرد اما بعد از آن تاریخ، دپ و مدیر مالی جدیدش ادوارد وایت هیچ پولی به عنوان سود یا اصل وام پرداخت نکرده‌اند.»

به این ترتیب تی‌ام‌جی ادعا می‌کند که دپ هنوز ۴.۴ میلیون دلار روی این وام، شامل کارمزد و سود بهره بدهکار است. این بازیگر فقط پنج خانه در منطقه هالیوود هیلز دارد که ارزش کلی آنها چیزی بالغ بر ۱۹ میلیون دلار است.

یکی از این خانه‌ها یک منزل قلعه‌مانند هشت اتاق‌خوابه مدل دهه ۱۹۲۰ واقع در وست هالیوود است که دپ آن را در سال ۱۹۹۵ خریداری کرد. ستاره مجموعه فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» چهار خانه نزدیک آن و همچنین یک استودیوی ضبط دارد که کنار خانه قلعه‌مانندش ساخته شده است.

دعوای بین دپ و تی‌ام‌جی در ماه ژانویه و زمانی آغاز شد که او به مبلغ ۲۵ میلیون دلار از این کمپانی شکایت کرد و گفت طی بازه‌ای بسیار سودمند در مسیر حرفه‌ای کاری‌اش آنها مدیریت مالی بدی انجام دادند، وام‌های تاییدنشده صادر کردند و پول اضافی برای مسایل امنیتی و دیگر خدمات پرداخت کردند.

در پاسخ، تی‌ام‌جی هم شکایت کرد و علاوه بر درخواست بیش از نیم میلیون دلار در قالب کمیسیون‌های پرداخت‌نشده، به تمام مثال‌هایی اشاره کرد که دپ ول‌خرجی کرده و باعث ورشکستگی خودش شده است. به ادعای این کمپانی، دپ فقط ۳ میلیون دلار خرج کرد تا بتواند خاکستر دوستش هانتر اس. تامپسون که یک نویسنده بود را از داخل یک توپ جنگی بر فراز تپه‌های کلورادو شلیک کند.