۴ میراث ناملموس مربوط به ایام محرم استان اصفهان به ثبت ملی خواهند

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان افزود: «یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان، تسریع در روند ثبت ملی میراث ناملموس در پهنه استان پا به پای میراث ملموس فرهنگی است، روی همین اصل در طی ۲ سال گذشته در کنار سایر رویدادهای فرهنگی استان موفق به ثبت ملی ۷۰ رویداد فرهنگی میراث ناملموس مربوط به آیین‌های مذهبی به ویژه آیین‌ها و آداب و رسوم مربوط به ایام محرم در پهنه استان شده‌ایم.»

او با اشاره به لزوم گسترش فعالیت‌های اداره‌کل در این حوزه تصریح کرد: «در سال‌های گذشته فعالیت‌های مربوط به پژوهش در حوزه میراث ناملموس در استان از یک‌سو محدود بوده و از سوی دیگر شاهد بودیم که همان اقدامات محدود نیز در مرکز و در بخش‌هایی از شمال استان صورت می‌پذیرد، هم اینک با برنامه‌ریزی‌های مناسب در حوزه ثبت، تلاش داریم تا در حوزه میراث ناملموس به صورت یکسان در پهنه استان بزرگ اصفهان پژوهش و مستندسازی صورت گیرد.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان همچنین به برپایی آخرین نشست شورای ثبت ملی استان اصفهان اشاره کرد و افزود: «هم‌زمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، اعضای شورای ثبت استان موافقت خود را با تهیه پرونده برای ثبت ملی چهار اثر میراث ناملموس مربوط به آیین‌های ماه محرم با عناوین آیین جاق جقه‌زنی در شهرستان دهاقان که همزمان با ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) برگزار می‌شود، آیین پرده‌خوانی واقعه عاشورا در شهر تاریخی وزوان، آیین نخل‌گردانی روز ششم شهادت امام حسین (ع) در شهر نیاسر و آیین شال‌زنی در روز عاشورا در شهرستان نائین اعلام کردند.»

او تصریح کرد: «با تصویب کلیات این آیین‌ها، پرونده این آثار تهیه شده و هم اینک به شورای ثبت ملی آثار تاریخی کشور، برای بررسی نهایی و تصویب ارسال شده است.»