تولید آی پد با فناوری شناسایی صورت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، گزارش های مختلف نشان می دهد شرکت اپل قصد دارد سال آتی تبلتی به بازار عرضه کند که قفل آن با فناوری شناسایی صورت باز می شود.

قابلیت FaceID یکی از ویژگی های پرطرفدار آیفون ایکس بود. به هرحال اگر این گزارش ها صحیح باشد، دکمه خانه از آیپد حذف و نمایشگر دستگاه تمام صفحه خواهد شد. همچنین آی پدهای جدید لبه هایی نازک تر خواهند داشت.

این گزارش ها درحالی منتشر شده که ظاهر آی پد از ۲۰۱۵ میلادی و عرضه iPad Pro تاکنون تغییری نکرده است. به غیر از این موارد اندازه آی پد آتی ۱۰.۵ اینچی خواهد بود. اما نمایشگر دستگاه OLED نخواهد بود.