  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

تولید آی پد با فناوری شناسایی صورت

تولید آی پد با فناوری شناسایی صورت

گزارش های مختلف حاکی از آن است که اپل سال آتی تبلتی مجهز به فناوری شناسایی صورت به بازار عرضه می کند. اما دستگاه مذکور نمایشگر«او ال ای دی» نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، گزارش های مختلف نشان می دهد شرکت اپل قصد دارد سال آتی تبلتی به بازار عرضه کند که قفل آن با فناوری شناسایی صورت باز می شود.

قابلیت FaceID یکی از ویژگی های پرطرفدار آیفون ایکس بود. به هرحال اگر این گزارش ها صحیح باشد، دکمه خانه از آیپد حذف و نمایشگر دستگاه تمام صفحه خواهد شد. همچنین آی پدهای جدید لبه هایی نازک تر خواهند داشت.

این گزارش ها درحالی منتشر شده که ظاهر آی پد از ۲۰۱۵ میلادی و عرضه iPad Pro تاکنون تغییری نکرده است. به غیر از این موارد اندازه آی پد آتی ۱۰.۵ اینچی خواهد بود. اما نمایشگر دستگاه OLED نخواهد بود.

کد مطلب 4140523
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها