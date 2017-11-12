راهپیمایی اربعین نمایش قدرت نرم انقلاب اسلامی در منطقه و جهان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: توطئههای استکبار جهانی و قارونهای منطقه یکی پس از دیگری به دلیل گسترش بیداری اسلامی خنثی شده و میشود.
وی افزود: عربستان پس از شکست داعش در عراق و سوریه، طرح جدایی کردستان و تجزیه کشورهای ترکیه، سوریه، ایران و عراق را کلید زد اما این توطئه در نطفه با تصرف کرکوک خفه شد.
حبیبی خاطرنشان کرد: امروز عربستان بدنبال بیثبات سازی لبنان و تشویق رژیم صهیونیستی به حمله به این کشور است. موضوع استعفای سعد حریری یک رسوایی سیاسی برای او و عربستان است.
وی اظهار کرد: نخست وزیر یک کشور به کشور دیگر رفته و در آنجا استعفای خود را اعلام میکند و سپس در همان کشور میماند و خبری از او در دست نیست. این اهانتی آشکار به لبنان و همه آنهایی که به وی رای دادهاند و به رئیسجمهور لبنان است که او را برای نخست وزیری معرفی کرده بود.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: این کار سعد حریری لگدمال کردن استقلال سیاسی کشور و ملت لبنان است. کسی که مرتکب این رسوایی است باید عذرخواهی کند و از ملت و دولت لبنان و حزب الله بخواهد که او را ببخشند.
حبیبی افزود: دولت عربستان برخلاف موازین بینالمللی، سعد حریری را در کشور خود نگه داشته و اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که او را در بازداشت خانگی قرار داده و گفته میشود که استعفای حریری به اجبار دولت عربستان بوده است.
وی ادامه داد: این دخالت غیرقانونی و غیرحقوقی عربستان سعودی در کشورهای منطقه است که استقلال کشورهای منطقه را تهدید میکند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: کشورهای منطقه باید جلوی این زیاده طلبی و دخالتهای سعودی را بگیرند و اجازه ندهند که عواقب وخیم این سیاستهای قلدرانه دامنگیر آن ها شود.
حبیبی افزود: عربستان سعودی جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور کشورهای منطقه میکند در حالی که ریاض با فرستادن تروریستها به عراق و سوریه و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنها و نیز برکناری سعد حریری و نیز محاصره مردم یمن در همه امور کشورهای منطقه دخالت میکند.
وی با اشاره به وخامت اوضاع در یمن گفت: منابع سازمان ملل اعلام کردهاند صدها هزار یمنی به ویژه کودکان در معرض قحطی و گرسنگی و بیماری وبا هستند. امروز بزرگترین جنایت حقوق بشری در یمن در حال اتفاق است و قارونهای ریاض دست از گلوی ملت مظلوم یمن برنمیدارند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: هر روز رسانههای جهان کودکان یمنی را در حالی نشان میدهند که از گرسنگی فقط پوستی بر استخوان شان مانده است. ثروتمندترین دولت عربی اکنون با فقیرترین ملت عربی در یمن میجنگد و هر روز خانه و کاشانه و بازار و خیابان های آن ها را در معرض بمبارانهای بی وقفه قرار میدهد. متأسفانه سازمان ملل ساکت است و دهان و زبان اکثریت دولتهای عرب با دلارهای سعودی دوخته شده است.
حبیبی با اشاره به دفاع ارتش یمن از ملت این کشور گفت: هر از چندی موشکی را ارتش یمن به سوی حجاز شلیک میکند. سعودیها از مقابله با ارتش یمن عاجزند و به ملت این کشور فشار میآورند.
وی با اظهار تأسف از توقیف دو روزه روزنامه کیهان در پاسخ به سؤالی گفت: تیتر کیهان در حمایت از مردم یمن بوده است. اگر این تیتر با سیاست دولت انطباق نداشته است، دولت میتوانست تذکر دهد اما توقیف یک روزنامه زنگ خطری برای آزادی اظهار نظر آن هم برای یک روزنامه معتبری همچون کیهان است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: دولت نباید کاری کند که در افکار عمومی این داوری شکل گیرد که چون نمیتوانند نقد مشفقانه کیهان در برجام را پاسخ دهند از طریق دیگری میخواهند با این روزنامه ارزشی برخورد کنند.
حبیبی در ادامه با اشاره به جنگ داخلی قدرت در عربستان سعودی گفت: در حالی که دولت عراق و سوریه آخرین ضربات را به داعش فرود میآورند و تروریستها نفسهای آخر را در این دو کشور میکشند، جنگ قدرت در حجاز بالا گرفته و قارونهای از خدا بی خبر به جان هم افتادهاند.
وی گفت: دستگیری شاهزادههای سعودی و برکناری برخی از وزرا ربطی به فساد در دستگاه حاکمه عربستان ندارد چراکه کل این دستگاه فاسد است. آنچه از بیرون استشمام میشود یک تسویه حساب سیاسی تمام عیار است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اگر قرار است با فساد در عربستان برخورد شود، شخص شاه و ولیعد او در راس فهرست مفسدین قرار دارند. حال چگونه رطب خوردهها منع رطب میکنند. این سوال را سردمداران حکومت قرون وسطایی عربستان باید پاسخ دهند.
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