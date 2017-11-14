به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع زمین لرزه ۷.۴ ریشتری در منطقه سرپل ذهاب و قصر شیرین و جان باختن جمعی از هموطنان، امکان پرداخت اینترنتی برای کمک به مردم زلزله‌زده از طریق سایت دفتر مقام معظم رهبری فراهم شد.

علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی www.leader.ir و ورود از قسمت «پرداخت وجوهات شرعی» نسبت به پرداخت اینترنتی کمک های نقدی خود اقدام کنند.

صبح امروز نیز هیات نمایندگی رهبر معظم انقلاب به سرپرستی حجت الاسلام معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر از مناطق زلزله زده غرب کشور بازدید کردند.