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۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

از امروز؛

امکان کمک اینترنتی به زلزله‌زدگان غرب از سایت دفتر رهبری فراهم شد

امکان کمک اینترنتی به زلزله‌زدگان غرب از سایت دفتر رهبری فراهم شد

امکان پرداخت اینترنتی برای کمک به مردم زلزله‌زده از طریق سایت دفتر مقام معظم رهبری فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع زمین لرزه ۷.۴ ریشتری در منطقه سرپل ذهاب و قصر شیرین و جان باختن جمعی از هموطنان، امکان پرداخت اینترنتی برای کمک به مردم زلزله‌زده از طریق سایت دفتر مقام معظم رهبری فراهم شد.

علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی www.leader.ir و ورود از قسمت «پرداخت وجوهات شرعی» نسبت به پرداخت اینترنتی کمک های نقدی خود اقدام کنند.

صبح امروز نیز هیات نمایندگی رهبر معظم انقلاب به سرپرستی حجت الاسلام معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر از مناطق زلزله زده غرب کشور بازدید کردند.

کد مطلب 4144822

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    نظرات

    • فاطمه خوش IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام و احترام خدمت شما پدر بزرگوار اینجانب فاطمه خوش طلبه و درحال تحصیل هستم پدر من نیز در ایام جوانی اش طلبه بود و دچار مشکلاتی شد و نتوانست ادامه دهد و دارای بیماری اعصاب و روان شد و در حال حاضر نمی تواند که هیچ نوع کاری انجام دهد الان بمدت ۱سال است که هیچ حقوقی از طرف حوزه علمیه دریافت نمیکند ودر حقوقش گره افتاده است لطفا برایش کاری کنید او دارای سه فرزند دانش آموز و طلبه می باشد و نمی تواند خرج آنها را بدهد برای رضای خدا کمکش کنید و گره از کارش باز کنید

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