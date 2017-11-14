برخی افراد سودجو در روند خدمت رسانی اخلال ایجاد کردند

فرامرز اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک سری افراد سودجو در روند خدمات رسانی اخلال ایجاد کردند که لازم است مردم نیز در شناسایی این افراد ضد انقلاب اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت آینده بخش زیادی از مشکلات اسکان و تغذیه مردم مرتفع می شود، افزود: مردم به شایعات سایتها مبنی بر آمدن زلزله توجه نکنند زیرا زلزله اصلی رخ داده و البته زلزله از قبل قابل پیش بینی نیست.

اکبری با بیان اینکه روند خدمت رسانی با حضور رئیس جمهور سرعت یافته گفت: درحال حاضر از نظر تامین اسکان مشکل داریم که طی ۲۴ ساعت آینده مرتفع می شود.

وی افزود: در پشت پرده مشکلاتی داریم اما مردم از فردا از امکانات خوبی بهره مند می شود.

فرماندار قصرشیرین با پوزش از مردم خاطر نشان کرد: از فردا غذای گرم و آب و سایر امکانات در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.