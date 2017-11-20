ساخت پروژه کتابخانه مرکزی زنجان متوقف شد

امیرعلی نیک بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقف اجرای عملیات کتابخانه مرکزی استان زنجان، افزود: طبق مصوبه دولت در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ مبنی بر اینکه تمامی استان‌ها باید دارای کتابخانه مرکزی باشند، استان زنجان نیز اقدام به اجرای این طرح کرد که متأسفانه این اقدام نتیجه مثبتی تا به امروز نداشته است.

وی اظهار کرد: به علت نبود اعتبار طرح اجرای کتابخانه مرکزی زنجان رها و متوقف‌شده است و در مرحله تعیین تکلیف قرار دارد.

مدیرکل نهاد عمومی کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت: کتابخانه مرکزی یک طرح ملی و استانی است و زمین این پروژه با زیر بنایی به مساحت ۱۸ هزارو ۸۵۰ مترمربع از طرف اداره کل راه و شهرسازی به نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان اهداشده ولی تاکنون کاری پیش نرفته است.

نیک بخش تأکید کرد: نهاد عمومی کتابخانه هزینه‌ای برای احداث کتابخانه‌ها ندارد و احداث کتابخانه‌ها وظیفه نهاد عمومی کتابخانه‌ها است اما این نهاد بودجه‌ای در این زمینه ندارد.

وی افزود: پروژه کتابخانه مرکزی با وجود تمام مزیت‌هایی که برای استان دارد در حال حاضر به دلیل نبود اعتبارات متوقف‌شده است.

مدیرکل نهاد عمومی کتابخانه‌های استان زنجان ابراز کرد: وجود این کتابخانه برای استان موهبت بزرگی بود ولی به دلیل نبود اعتبار این پروژه در دست پیگیری است تا به بخش خصوصی واگذار شود.