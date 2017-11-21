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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۹:۲۶

۵ مدال برای منجمان جوان؛

افتخار آفرینی منجمان ایرانی با کسب مقام سوم دنیا در المپیاد جهانی

افتخار آفرینی منجمان ایرانی با کسب مقام سوم دنیا در المپیاد جهانی

دانش آموزان تیم نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران با کسب ۵ مدال مقام سوم جهانی را در المپیاد جهانی نجوم ۲۰۱۷ تایلند بدست آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دانش پژوهان افتخارآفرین المپیاد نجوم ایران در یازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با کسب ۱ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۱ مدال برنز بعد از تایلند و آمریکا به مقام سوم جهان دست یافتند.

در این مسابقات که از ۲۱ تا ۳۰ آبان ماه با شرکت ۴۵ کشور جهان در شهر پوکت تایلند برگزار شد، شایان عزیزی به مدال طلا ، امیرحسین ستوده فر، زهرا فرهمند ، پریماه صفریان به مدال نقره و سینا بلوکی به مدال برنز دست یافتند. 

اعضای تیم و سرپرستان این المپیاد روز پنجشنبه ۲ آذرماه ۹۶ ساعت ۱۹:۳۵ از طریق فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) وارد کشور می شوند و مورد استقبال مسئولین وزارت آموزش و پرورش ، خانواده ها و اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان قرار می گیرند.

کد مطلب 4150188

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