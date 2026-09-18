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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

عقب‌نشینی قیمت نفت به کانال ۱۰۲ دلاری

عقب‌نشینی قیمت نفت به کانال ۱۰۲ دلاری

قیمت نفت خام برنت با کاهش ۲.۰۷ درصدی به ۱۰۲.۶۸ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های منتشر شده در سایت تحلیلی Oilprice، قیمت نفت خام برنت (قرارداد نوامبر) در ساعت ۰۳:۱۵ بامداد به وقت CDT روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، با کاهش ۲.۰۷ درصدی به ۱۰۲.۶۸ دلار در هر بشکه رسید.

طبق نمودار یک هفته اخیر این پایگاه خبری-تحلیلی، قیمت نفت برنت از تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) روندی نزولی را در پیش گرفته است.

قیمت این شاخص نفتی در ۱۵ سپتامبر به اوج خود در محدوده ۱۰۹ دلار رسیده بود، اما در روزهای بعد با شیب تندی کاهش یافته و در زمان نگارش این گزارش به ۱۰۲.۶۸ دلار در هر بشکه رسیده است.

نمودار ارائه شده نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، نوسانات قابل توجهی داشته و در نهایت با شیب نزولی مواجه شده است.

کد مطلب 6950507
طیبه بیات

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