طرح جامع شهر توحید در استان ایلام به تصویب رسید

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح به عنوان سند قانونی توسعه شهر، چارچوبهای کلی توسعه فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را تعیین میکند.
وی با اشاره به تصویب طرح جامع شهر توحید اظهار داشت: این طرح برای دورههای ۱۰ تا ۱۵ ساله تدوین میشود و نقشه راه آینده شهر را ترسیم میکند.
وی افزود: وضعیت موجود شهر در طرح جامع شهر توحید بررسی و در کارگروههای زیربنایی تصویب شد و چشمانداز آینده، نقشه پیشنهادی توسعه ۱۰ ساله، مدیریت رشد شهر، سازماندهی کاربری اراضی، توسعه زیرساختها، حفاظت از هویت شهری و محیط زیست از اهداف اصلی این طرح است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام یادآور شد که قرارداد طرح جامع شهر توحید در سال ۱۳۹۹ منعقد شده بود و با تبدیل شدن این شهر به مرکز شهرستان هلیلان، مقرر شد طرح جامع جدید تهیه و به تصویب برسد.
رفیعی تأکید کرد: به استناد قانون، پس از ابلاغ مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان، مدارک و مستندات برای بررسی طرح در کمیته انطباق مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان بر قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال خواهد شد.
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