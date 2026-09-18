حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور و همراهی مردم با انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم ایران مردمی بسیار وفادار هستند و در طول تاریخ نیز این وفاداری خود را نشان داده‌اند.

وی افزود: این مردم پای کار انقلاب ایستاده‌اند و با حضور و مقاومت خود، دشمن را محکوم به شکست کرده و او را مجبور به شکست خواهند کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های هرمزگان با اشاره به تحولات جبهه مقاومت و وضعیت مجاهدان در یمن ادامه داد: در این عالم اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است و شاهد شکوفایی و رشد جوانان جبهه مقاومت هستیم.

تقوی با بیان اینکه وعده‌های الهی درباره یاری مؤمنان محقق خواهد شد، تصریح کرد: دست خدا بالای همه دست‌هاست و دست خداوند پشت این مردمی است که مشت‌های خود را گره کرده و پشت انقلاب ایستاده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با ایستادگی و حضور خود نشان داده است که در برابر دشمن عقب‌نشینی نمی‌کند و این ایستادگی، نویدبخش پیروزی برای ملت ایران بوده، هست و خواهد بود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های هرمزگان تأکید کرد: ان‌شاءالله روزی را شاهد خواهیم بود که جشن پیروزی مجاهدان و ملت‌های مقاوم را برگزار کنیم.