رگبارهای پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید در زنجان طی امروز و فردا

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم این شرایط جوی در روزهای آینده، گفت: وضعیت صاف تا قسمتی ابری آسمان استان تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و در این مدت سامانه بارشی قابل‌توجهی برای زنجان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: با وجود نبود سامانه بارشی قابل‌توجه، احتمال وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده از عصر روز جمعه تا صبح شنبه وجود دارد که این بارش‌ها عمدتاً به‌صورت محدود و پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای آینده، بیان کرد: سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر روزهای جمعه و شنبه افزایش می‌یابد و به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق بادگیر استان می‌تواند به آستانه نسبتاً شدید برسد.

رحمان‌نیا ادامه داد: بر این اساس، در مناطق مستعد و بادگیر استان احتمال افزایش محسوس سرعت وزش باد وجود دارد و توصیه می‌شود شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق مرتفع، هنگام فعالیت‌های فضای باز، این شرایط جوی را مورد توجه قرار دهند.

وی درباره تغییرات دمایی استان گفت: دمای هوا تا روز شنبه هفته آینده تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود، اما از روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: در مجموع، طی روزهای آینده پدیده غالب جوی استان، آسمان صاف تا قسمتی ابری، وزش باد در ساعات بعدازظهر و در برخی ساعات احتمال رگبارهای ضعیف و پراکنده خواهد بود و سامانه بارشی قابل‌توجهی تا اواسط هفته آینده برای استان پیش‌بینی نشده است.