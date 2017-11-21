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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در حومه دمشق و حماه

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در حومه دمشق و حماه

ارتش سوریه در ادامه موفقیت های خود ضد گروههای مسلح و تروریستها در این کشور، موفق به تسلط بر مناطق جدید در حومه دمشق و حماه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ارتش سوریه همه مناطقی که گروههای مسلح در منطقه اداره مرکبات در شهر حرستا در غوطه شرقی دمشق اشغال کرده بودند را بازپس گرفت.

ارتش سوریه همچنین بر بلندی های «التین» و «حلف شور» در جنوب «بیت تیما» در حومه جنوب غربی دمشق مسلط شد.

منابع سوری به تسلط ارتش سوریه و متحدانش بر روستای «جب عوض» و بلندی «الشیخ محمد» در جنوب غرب شهرک خناصر در حومه جنوب شرقی حلب اشاره و اعلام کردند: این پس از درگیری با تروریستهای جبهه النصره میسر شد.

شایان ذکر است که ارتش سوریه اخیرا دستاوردهای چشمگیری به همراه متحدانش در استان دیرالزور داشته است و موفق به تسلط بر شهر راهبردی البوکمال به آخرین منطقه تحت اشغال داعش در سوریه شد.

کد مطلب 4151004

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