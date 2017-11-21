به گزارش خبرنگار مهر، محمود شاکری شمسی امروز در مراسم تودیع و معارفه شهردار مهریز از امام جمعه مهریز به عنوان فردی که به عنوان یک کارشناس به تمام معنا به مسائل مهریز واقف است، قدردانی کرد و اظهار داشت: امام جمعه مهریز به رغم مسئولیت سنگین خود، برای رفع مشکلات این شهرستان در همه زمینه ها اعلام امادگی و حضور می کنند.

وی بیان کرد: شورای دور پنجم شهر مهریز با توجه به حضور دو تن از شهرداران سابق که به مسائل شهر واقف هستند و حضور یک بانو و حضور اعضا از همه محله های شهر، دارای شرایط بسیار خوبی است که امیدواریم با توجه به تحصیلات، تخصص و تجربه اعضا، شاهد عملکرد بسیار خوبی از این شورا باشیم.

شاکری شمسی افزود: طبق اعلام امادگی امام جمعه شهرستان مهریز مبنی بر قرار گرفتن وی به عنوان عضو ششم شورای شهر مهریز، درخواست می‌کنم و پیشنهاد می‌دهم شهردار نیز عضو هفتم شورای شهر مهریز شود که اگر این همدلی اتفاق بیفتد، شورای دور پنجم مهریز، شورایی زبانزد خاص و عام خواهد شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معرفی شهرداران شهرهای مختلف استان یزد بیان کرد: شهردار ۱۸ شهر از ۲۱ شهر استان یزد احکام خود را دریافت کرده اند و نوزدهمین شهردار نیز با طی مراحل اداری، حکم خود را دریافت خواهد کرد.

شاکری شمسی عنوان کرد: دو نفر از شهرداران معرفی شده که به خاطر صلاحیت پست و یا از لحاظ مدرک با مشکل مواجه شده اند، به شورای شهر شهرستان خود معرفی شدند تا دو نفر دیگر جایگزین شوند.

وی افزود: ۱۱ نفر از شهرداران دوره چهارم به دوره پنجم راه یافته اند و این حاکی از نگاه تخصصی شوراها در زمینه انتخاب شهرداران بوده است ضمن اینکه ۵۰ درصد شهرداران ۲۱ شهر استان یزد دارای سابقه شهرداری و مدیرت شهری هستند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد یادآور شد: دو نفر از شهرداران دوره گذشته استان نیز به دو شهر طبس و رفسنجان منتقل شده اند بنابراین ۱۳ نفر از شهرداران دوباره به عنوان شهردار مشغول کار شده اند که این امر نشان از عملکرد خوب مدیریت شهری استان یزد دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ساخت و ساز در شهرها به عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها بیان کرد: زلزله کرمانشاه درسی شود برای همگان که نظارتها را تشدید کنند و به بهانه مدارا، رفعت اسلامی و ... از ساخت و سازهای بدون مجوز و پروانه جلوگیری کنند.

شاکری شمسی تاکید کرد: شهرداران استان با تخلفات در حوزه ساخت و ساز به شدت برخورد کنند و فرآیند امور اداری را بهبود بخشند و مسیرهای طولانی برای اخذ مجوز را آسان کنند تا مردم رغبت بیشتری نسبت به دریافت مجوز ساخت و ساز داشته باشند.

به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش‌های عباسعلی زارع تجلیل و احمد آخوندی به عنوان شهردار مهریز معرفی شد.