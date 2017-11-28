نقش پررنگ بازیکنان خارجی در موفقیت تیم کمالوند/ تغییر رفتار یاغی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با مربیگری فراز کمالوند از تیم های خوب نیم فصل اول لیگ برتر است. طلایی پوشان آبادان با ۵ پیروزی ۲ مساوی و ۵ شکست ۱۷ امتیازی بوده و می‌توان گفت عملکردشان نسبت به انتظاری که از آن می‌رود قابل قبول است. بازیکنان این تیم در این فصل ۱۴ بار گلزنی کردند و در مقابل ۱۴ بار هم گل خورده‌اند تا تفاضل گل این تیم عدد صفر باشد.

نکته جالب در گل‌های زده تیم صنعت نفت است. این تیم در ۱۲ باری که در لیگ به میدان رفته ۱۴ بار به گل رسیده است. ۱۴ گلی که به جز ۳ تا از آنها مابقی توسط بازیکنان خارجی به ثمر رسیده است.

لوسیانو پریرا و کرار جاسم هر یک برای تیم صنعت نفت ۴ بار گلزنی کرده‌اند و آگستو سزار دیگر بازیکن برزیلی این تیم هم ۳ بار گلزنی کرده است تا این ۳ بازیکن در مجموع ۱۱ گل برای تیم شان زده باشند. مسعود ابراهیم زاده (۲) و حسین بغلانی دو بازیکن ایرانی تیم صنعت نفت هستند که در این فصل ۳ گل برای این تیم زده‌اند.

این همه توانمندی بازیکنان خارجی تیم صنعت نفت نیست چرا که ۷ گل از ۱۴ گل این تیم هم روی پاس های مستقیم بازیکنان خارجی به دست آمده است.

این آمار نشان می دهد انتخاب کمالوند در بازیکنان خارجی نسبت به خیلی از تیم ها و مربیان دیگر هوشمندانه تر صورت گرفته و نقش بازیکنان خارجی در موفقیت‌های این تیم تا چه میزان زیاد بوده است.

نفتی‌ها آخرین دیدار خود در لیگ برتر را هم با پیروزی پشت سرگذاشتند. این پیروزی در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر به دست آمد و طی آن شاگردان کمالوند در خانه موفق شدند تیم سپاهان را در حالی با نتیجه ۳-۲ مغلوب کنند که کرار جاسم در این بازی ۲ گل زد و یک پاس گل داد.

کرار جاسم که در سالهای گذشته یکی از حاشیه سازترین بازیکنان فوتبال ایران بود از ابتدای فصل هفدهم که به صنعت نفت پیوسته است حاشیه ای نداشته و حالا به بازیکنی آرام و تاثیرگذار برای تیمش تبدیل شده است.