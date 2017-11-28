مهلت ثبت نام در کنکور دکتری ۹۷ تا ۱۱ آذر تمدید شد

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ در ۷ گروه و ۲۴۶ کدرشته امتحانی برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و پردیس های خودگردان صورت می گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ امروز سه شنبه ۷ آذرماه به پایان می رسید که با توجه به درخواست داوطلبان این فرصت تا شنبه ۱۱ آذر ماه تمدید شد.

وی گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است و آزمون در گروه علوم انسانی ۶۳ کدرشته، در گروه علوم پایه ۴۶ کدرشته، در گروه فنی و مهندسی ۴۰ کدرشته، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۳۵ کدرشته، در گروه هنر ۷ کدرشته، در گروه دامپزشکی ۲۶ کدرشته و در گروه هنر ۹ کدرشته برگزار می شود.

توکلی یادآور شد: متقاضیان ضرورت دارد در مهلت تعیین شده پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام و پرداخت مبلغ ۶۰۰ هزار ریال (۶۰ هزار تومان) اقدام کنند. همچنین با توجه به ارائه خدمات پیامکی در طول آزمون داوطلبان علاقه‌مند به دریافت این خدمات باید نسبت به پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال اقدام کنند.

وی تاکید کرد: براساس ضوابط، هر داوطلب می‌تواند با توجه به علاقه فقط در یک کد رشته محل امتحانی و متناسب با مدرک فارغ‌التحصیلی در این آزمون ثبت‌نام و شرکت کند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: همچنین سطح سئوالات اختصاصی در این آزمون حسب مورد در حد داشتن اطلاعات و تجربیات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر رشته مطابق فهرست برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه درسی در دروس تخصصی ضریب چهار، آزمون زبان ضریب یک و آزمون استعداد تحصیلی ضریب یک است.

توکلی یادآور شد: آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ برای پذیرش دانشجو در ۷ گروه و ۲۴۶ کدرشته امتحانی روز جمعه ۴ اسفندماه ۹۶ در حوزه های امتحانی مربوط در یک نوبت برگزار می شود.