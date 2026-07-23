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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

رهایی کودک ۱۰ ساله‌ ربوده شده از یزد در شهرستان جیرفت

رهایی کودک ۱۰ ساله‌ ربوده شده از یزد در شهرستان جیرفت

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از رهایی یک پسر بچه ۱۰ ساله که روز چهارشنبه از شهر اردکان یزد ربوده شده بود، در شهرستان جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع گروگان گیری یک پسر بچه ۱۰ ساله از حوزه اردکان یزد و با واکاوی های اطلاعاتی رده های مختلف پلیس این استان، مسیر خروج خودروی گروگان‌گیران تا حوالی حوزه جیرفت استان کرمان ردزنی شد.

وی افزود: در این راستا ماموران پلیس آگاهی شهرستان جیرفت پس از دریافت گزارش‌ این گروگانگیری به سرعت وارد عمل شده و با رصد دقیق و چندین ساعته محور اصلی و جاده های فرعی منتهی به مناطق روستایی موفق شدند خودروی گروگان گیران در یکی از روستاها شناسایی و آن را طی یک عملیات تعقیب و مراقبت ضربتی متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: طی این عملیات غافلگیرانه که با حضور شخص فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت همراه بود ۴ فرد گروگان گیر دستگیر و پسر بچه ۱۰ ساله که به سبب اختلافات شخصی و مالی در مسیر خانه گرفتار گروگان گیران شده بود آزاد و به خانواده اش تحویل داده شد.

کد مطلب 6896897

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