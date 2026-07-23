به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیگی، با اشاره به جایگاه شهرستان بندرلنگه در مسیر تردد زائران اربعین از کشورهای هند، پاکستان و افغانستان و همچنین زائران استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: این مواکب با هدف تسهیل سفر زائران و ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی در ایام اربعین حسینی در نقاط مختلف مستقر شده‌اند.

بیگی با اشاره به اینکه مردم ولایت‌مدار شهرستان بندرلنگه با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی رمضان، آماده خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند، افزود: ۹ موکب برای خدمت‌رسانی در داخل کشور و عتبات عالیات پیش‌بینی شده است.

وی موکب‌های فعال شهرستان را شامل موکب رهروان امام حسین (ع) و موکب کریم اهل بیت (ع) در کربلای معلی، موکب ستاد مرکزی اربعین بندرلنگه در حسینیه ثارالله (ع)، موکب اهل سنت بخش مرکزی در مقابل پلیس‌راه بندرلنگه ـ بندر خمیر، موکب امام سجاد (ع) در شهر بندرکنگ، موکب محمد رسول‌الله (ص) در ورودی روستای بندر دیوان، موکب حضرت ابوالفضل (ع) در ورودی روستای بندر مغویه، موکب امام جعفر صادق (ع) در ورودی روستای غدیر صابری و موکب شهدای عباسپور در سه‌راهی چارک، ورودی شهر بندرچارک اعلام کرد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرلنگه در پایان تأکید کرد: با مشارکت نیروهای مردمی و داوطلب، تلاش خواهیم کرد تا با ارائه خدمات مطلوب به زائران و مشارکت در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، سهمی در خدمت به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) داشته باشیم.