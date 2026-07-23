به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ایران، عربستان سعودی و سایر کشورها باید از حق توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار باشند. موضع مسکو در مورد عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای کاملاً شناخته شده است.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: روسیه از طریق کانال‌های کاری به گفتگو با ایالات متحده در مورد حل و فصل بحران اوکراین ادامه می‌دهد. امیدواریم مذاکره‌کنندگان آمریکایی بتوانند به مسکو سفر کنند و مذاکرات رو در رو را در مورد حل و فصل بحران اوکراین ادامه دهند. روسیه همچنان آماده مذاکره درباره اوکراین است.

دیمیتری پسکوف گفت: روسیه در شرایطی که اروپایی‌ها کی یف را به ادامه درگیری ها تحریک می‌کنند، به عملیات نظامی ویژه خود ادامه می‌دهد. تماس‌ها در مورد حل و فصل مسئله اوکراین ادامه دارد، اما در حال حاضر هیچ صحبتی در مورد تسریع این روند در جریان نیست. شاهد روند مثبتی در سراسر خط تماس در منطقه عملیات ویژه هستیم.