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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

سفر معاون رئیس‌جمهور به کرمان برای پیگیری امور ایثارگران

سفر معاون رئیس‌جمهور به کرمان برای پیگیری امور ایثارگران

کرمان- معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از طرف رئیس جمهور برای پیگیری امور ایثارگران به استان کرمان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از طرف مسعود پزشکیان رئیس جمهور با استقبال طالبی استاندار کرمان و جمعی از مسئولین استانی وارد کرمان شد.

در ابتدای این سفر موسوی طی نشست با مدیر کل بنیاد شهید استان کرمان در جریان مسائل ایثارگران استان و عملکرد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان قرار گرفت.

دیدار با خانواده شهدا، حضور در گلزار مطهر شهدا، دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در بندر عباس، حضور در شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، عیادت از مجروحین بستری در بیمارستان، بازدید از مرکز توانبخشی از جمله برنامه های رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این سفر استانی می باشد.

در این سفر، عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی و سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد حضور دارند.

کد مطلب 6896894

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