افزایش ذرات معلق کیفیت هوای قم را به وضعیت ناسالم رساند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات ۲۴ ساعت منتهی به ظهر روز پنج‌شنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ که از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در اختیار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم قرار گرفته است، شاخص کیفیت هوای شهر قم به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفته است.

بر همین اساس، کیفیت هوا در شهرهای قنوات و کهک نیز در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده و ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی برای ساکنان این مناطق مورد تأکید قرار گرفته است.

آلودگی ناشی از افزایش ذرات معلق می‌تواند سلامت شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو رعایت توصیه‌های بهداشتی به ویژه در روزهای آلوده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بر اساس اعلام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، گروه‌های حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به آسم باید از حضور طولانی‌مدت یا انجام فعالیت‌های سنگین در فضای باز خودداری کرده و تا حد امکان در منزل بمانند.

توصیه‌های بهداشتی برای کاهش مواجهه با آلودگی هوا

همچنین به عموم شهروندان توصیه شده است در شرایط کنونی از انجام فعالیت‌های طولانی یا پرتحرک در فضای باز پرهیز کنند و در صورت ضرورت خروج از منزل، مدت زمان حضور خود در محیط بیرون را به حداقل ممکن کاهش دهند.

کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند رعایت این توصیه‌ها می‌تواند میزان مواجهه افراد با آلاینده‌های هوا را کاهش داده و از بروز یا تشدید مشکلات ناشی از آلودگی هوا، به‌ویژه در میان گروه‌های آسیب‌پذیر، جلوگیری کند.